Працівники поліції вимагають у водія, який керує комерційним транспортним засобом, пред’явити протокол технічного огляду транспортного засобу. Наскільки це законно і чи правомірні вимоги поліцейського?

Вимога поліцейського пред’являти протокол технічного огляду транспортного засобу та накладення штрафу за їх відсутність не відповідають нормам закону, впевнені в “Дорожньому адвокаті”. Адже жоден закон не покладає на водія обов’язок пред’являти інспектору на місці зупинки протокол технічного огляду. Натомість працівник поліції зобов’язаний самостійно перевірити факт проходження автомобілем технічного контролю.

Поліцейські за непред’явлення такого документа виписують водію постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст.121 КУпАП, яка передбачає штраф у 1190 грн. Хоча ця стаття передбачає відповідальність за номерні знаки, а не за теехогляд.

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Що прописано в законі

Відповідно до пункту 31.3.б ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо вони не пройшли обов`язковий технічний контроль (для транспортних засобів, що підлягають такому контролю).

У статті 35 Закону «Про дорожній рух» перелічено категорії транспортних засобів, які підлягають обов`язковому технічному контролю.

Пунктом 2.4 ПДР передбачено, що на вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

пред`явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1 ПДР (2.4.а);

дати можливість оглянути транспортний засіб, у тому числі провести з використанням спеціальних приладів перевірку технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю (2.4.в).

У пункті 2.1 ПДР наведено вичерпний перелік документів, які повинен надати водій для перевірки. Це, зокрема, посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, страховий поліс. Проте у вказаному переліку відсутній такий документ, як протокол технічного огляду транспортного засобу.

Натомість статтею 35 Закону «Про дорожній рух» визначено, що на кожний транспортний засіб, що пройшов обов`язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, складається протокол перевірки його технічного стану. Такий протокол видається водію транспортного засобу.

Статтею 1 постанови КМУ від 31.05.2012 №512 передбачено ведення електронного реєстру результатів обов`язкового технічного контролю транспортних засобів. Користувачами цієї бази даних є уповноважені підрозділи МВС.

Висновки

Згідно з вищевказаними нормативними актами, після проходження технічного огляду (у випадку необхідності його проходження), водію видається його протокол. Одночасно в електронний реєстр вносяться відомості про транспортні засоби, які пройшли такий технічний огляд.

Посадові особи патрульної поліції, з метою перевірки проходження обов`язкового технічного контролю, мають право користуватися реєстром результатів обов`язкового технічного контролю транспортних засобів. Водій зобов’язаний дати можливість оглянути транспортний засіб для такої перевірки.

Разом із тим, у водія відсутній обов`язок мати при собі та пред`являти на місці зупинки для перевірки протокол технічного огляду автомобіля. Відповідно накладений штраф за непред’явлення на місці зупинки протоколу технічного огляду є незаконним і підлягає скасуванню у встановленому законом порядку.