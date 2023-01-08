Вантажівки, автобуси та автомобілі для комерційного перевезення пасажирів – це ті види транспорту, які в Україні в обов’язковому порядку підлягають технічному огляду. Що ж таке сьогодні техогляд для вантажних машин?

Питанням техогляду мільйони українських автомобілістів перейнялися під кінець поточного року, на фоні безпідставних розмов про повернення техогляду для легковиків у 2023-му.

Здійснювати обов’язковий технічний огляд вантажівок можуть лише спеціальні пункти контролю, сертифіковані в державних органах.

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Згідно Постанови КМУ № 137 від 30.01.2012 р. технічний контроль в Україні обов’язковий для:

легкових автомобілів таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку (віком більше двох років); вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 т та причепів до них (віком більше двох років); вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 т та причепів до них (незалежно від віку); причепів до легкових автомобілів, які належать фізичним особам-підприємцям і юридичним особам та використовуються з метою отримання доходу.

Під час обов'язкового технічного контролю вантажівок перевіряються всі системи, від яких залежить поведінка машини на дорозі.

Як часто треба проходити техогляд

Законодавство встановлює частоту обов’язкового техогляду в залежності від того, наскільки велика ймовірність для даного авто вплинути на безпеку руху, і зокрема, його здатність створити небезпеку для людей:

Вантажівки вантажопідйомністю до 3,5 т та причепи до них віком (строком експлуатації) понад два роки проходять техогляд кожні два роки;

Вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 та причепи до них незалежно від віку проходять техогляд щороку;

Таксі незалежно від віку - щороку;

Автобуси та спецтранспорт для перевезення небезпечних вантажів, незалежно від віку - двічі на рік.

Легкові автівки та причепи до них, які використовуються для отримання прибутку, віком понад двох років проходять техогляд кожні два роки.

Як проводиться техогляд

Обов’язковий технічний огляд вантажівок проводиться згідно з державними стандартами України та відповідно Наказу Мінінфраструктури України

№ 106 від 15.02.2012. Процедура здійснюється на спеціалізованих пунктах технічного контролю, які повинні мати спеціальну акредитацію від Міністерства інфраструктури.

Спроби організувати техогляд автомобілів просто на дорозі кілька разів наштовхувалися на юридичні перешкоди, але кілька мобільних комплексів контролю були закуплені.

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Після перевірки документів на автомобіль (по це також нижче) згідно “Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу” перевіряється стан таких вузлів та систем:

Шини та колеса в цілому;

мости и осі

скло і дзеркала;

захисні пристрої;

склоочисники та омивач скла;

зовнішні світлові прилади.

гальмівна система;

кермова система;

двигун;

рама і кузов (вантажна платформа);

зчіпний пристрій.

Якщо транспортний засіб використовується для перевезення небезпечних вантажів та спеціальних робіт, контролюється його додаткове обладнання.

Якщо пункт технічного контролю має якісний комплект діагностичного обладнання і добре навчену бригаду контролерів, техогляд однієї вантажівки здійснюється за годину.

Станом на 2023 р. обов’язковому техогляду в Україні підлягають також і деякі легкові машини – зокрема, таксі. Це робиться раз на рік.

Які документи потрібні для техогляду автомобіля

Перелік документів почасти залежить від типу та належності транспортного засобу, але зазвичай він не перевищує такий набір:

Свідоцтво про реєстрацію машини;

Документ, що засвідчує особу власника (для фіз. особи);

Копія свідоцтва про держ.реєстрацію юридичної особи (для юр. особи);

Доручення від власника, якщо його інтереси представляє інша особа;

Документ про перевірку газових балонів (за наявності ГБО);

Дозвіл на спеціальні світлові та звукові прилади (за їх наявності).

Скільки коштує техогляд в 2023 році

Вартість обов’язкового техогляду залежить від типу транспортного засобу та його маси. Найдешевше коштує огляд легкової машини (від 1120 грн.), дорожче – автобуса масою понад 5 тонн (1344 грн.) та вантажної машини масою понад 12 тонн (1440 грн.). Тариф на техогляд решти комерційного транспорту лежить в межах зазначеного діапазону.

Трохи збільшує вартість техогляду наявність в машини ГБО, оскільки його інспекція проводиться й оплачується окремо. Перевірка причепів починається від ціни 1120 грн. за найлегші та звершується сумою 1322 грн. за моделі масою понад 10 тонн.

Рекомендація “Авто 24”

Як показує статистика аварійності на українських автошляхах, технічні проблеми стають причиною ДТП у мізерній кількості випадків – менше одного відсотка. При тому, що обов’язкового технічного огляду для легкових машин в Україні немає. Це свідчить про те, що власники слідкують за справністю своєї техніки за власною ініціативою, без примусу з боку держави. Але у випадку з більш важкою технікою – ваговозами та автобусами – державний контроль технічного стану виправданий, адже ці машини навіть у поодиноких випадках відмови можуть накоїти непомірно більшого лиха. А значить, власникам комерційної техніки аж ніяк не варто економити на підтриманні своїх ваговозів у належному стані.

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