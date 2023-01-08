Грузовики, автобусы и автомобили для коммерческих перевозок пассажиров – те виды транспорта, которые в Украине в обязательном порядке подлежат техническому осмотру. А что представляет собой сегодня техосмотр для грузовых машин и как его пройти?

Вопросом техосмотра миллионы украинских автомобилистов озаботились в конце текущего года, на фоне безосновательных разговоров о возвращении техосмотра для легковых автомобилей в 2023-м.

Проводить обязательный технический осмотр грузовиков могут только специальные пункты контроля, сертифицированные в государственных органах.

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Согласно Постановлению КМУ № 137 от 30.01.2012 г. государство установило, что обязательный технический контроль в Украине обязателен для:

легковых автомобилей такси и машин, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли (возрастом более двух лет); грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и прицепов к ним (возрастом более двух лет); грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 т и прицепов к ним (независимо от возраста); прицепов к легковым автомобилям, которые принадлежат физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используются для получения дохода.

При обязательном техническом контроле грузовиков проверяются все системы, от которых зависит поведение машины на дороге.

Как часто нужно проходить техосмотр

Законодательство устанавливает частоту обязательного техосмотра в зависимости от того, сколь велика вероятность для данного авто повлиять на безопасность движения, и в частности, его способность создать опасность для людей:

Грузовики грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним возрастом (сроком эксплуатации) более двух лет проходят техосмотр каждые два года;

Грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепы к ним независимо от возраста проходят техосмотр ежегодно;

Машины такси независимо от возраста – ежегодно;

Автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста – дважды в год.

Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для получения прибыли, старше двух лет проходят техосмотр каждые два года.

Как производится техосмотр

Обязательный технический осмотр грузовиков проводится в соответствии с государственными стандартами Украины и в соответствии с Приказом Мининфраструктуры Украины № 106 от 15.02.2012. Процедура осуществляется на специализированных пунктах технического контроля, которые должны иметь аккредитацию от Министерства инфраструктуры.

Попытки организовать техосмотр автомобилей прямо на дороге несколько раз сталкивались с юридическими препятствиями, но мобильные комплексы контроля уже закуплены.

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После проверки документов на автомобиль (по это также ниже) согласно "Технологическим требованиям к средствам проверки технического состояния, обслуживанию и ремонту колесного транспортного средства" проверяется состояние таких узлов и систем:

Шины и колеса;

мосты и оси

стекла и зеркала;

защитные устройства;

стеклоочистители и омыватели стекол;

наружные световые приборы.

тормозная система;

рулевая система;

двигатель;

рама и кузов (грузовая платформа);

сцепное устройство.

Если транспортное средство используется для перевозки опасных грузов и специальных работ, контролируется также его дополнительное оборудование.

Если пункт технического контроля имеет качественный комплект диагностического оборудования и хорошо обученную бригаду контролеров, техосмотр одного грузовика осуществляется за час.

По состоянию на конец 2022 г. обязательному техосмотру в Украине подлежат также некоторые легковые машины – в частности, такси. Это делается ежегодно.

Какие документы нужны для техосмотра грузового автомобиля

Список документов отчасти зависит от типа и принадлежности транспортного средства, но обычно он не превышает такой набор:

Свидетельство о регистрации машины;

Документ, удостоверяющий личность владельца (для физ. лица);

Копия свидетельства о гос. регистрации юридического лица (для юр. лица);

Доверенность от владельца, если его интересы представляет другое лицо;

Документ о проверке газовых баллонов (при наличии ГБО);

Разрешение на специальные световые и звуковые приборы (при их наличии).

Сколько стоит техосмотр в 2023 г

Стоимость обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы. Дешевле всего стоит осмотр легковой машины (от 1120 грн.), дороже – автобуса массой более 5 тонн (1344 грн.) и грузовой машины массой более 12 тонн (1440 грн.). Тариф на техосмотр остального коммерческого транспорта лежит в пределах указанного диапазона.

Несколько увеличивает стоимость техосмотра наличие у машины ГБО, поскольку его инспекция производится и оплачивается отдельно. Проверка прицепов начинается от цены 1120 грн. за самые легкие и завершается суммой 1322 грн. за модели массой более 10 тонн.

Рекомендация "Авто 24"

Как показывает статистика аварийности на украинских автодорогах, технические проблемы становятся причиной ДТП в мизерном количестве случаев – менее одного процента. При том, что обязательного технического осмотра для легковых машин в Украине нет. Это свидетельствует о том, что украинские автовладельцы – люди сознательные, и следят за исправностью своей техники по собственной инициативе, без принуждения со стороны государства. Но в случае с более тяжелой техникой – грузовиками и автобусами – государственный контроль технического состояния оправдан, ведь эти машины даже в единичных случаях отказа могут натворить непомерно больших бед. А значит, владельцам коммерческой техники никак не стоит экономить на поддержании своих грузовиков в надлежащем состоянии.

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