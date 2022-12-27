Украинские чиновники давно мечтают вернуть обязательный техосмотр для частных автомобилей. Однако из-за введения военного положения вынуждены отложить эту инициативу.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры не будет инициировать возврат обязательного техосмотра (ТО) для некоммерческих легковых автомобилей до завершения военного положения. Это следует из ответа ведомства на запрос издания UBR.ua.

Читайте также: Верховная Рада одобрила возвращение техосмотра для комбайнов и тракторов

Как объясняется в ответе, подписанном заместителем главы МГТИ Мустафой-Маси Найемом, опубликованный в апреле 2021 года законопроект "получил значительное количество замечаний от общественности и профильных союзов". Его доработка на данный момент прекращена из-за того, что во время военного положения деятельность ведомства должна быть сконцентрирована на обеспечении функционирования инфраструктуры.

Заниматься вопросами "реформирования системы обязательного технического контроля транспортных средств в Украине Мининфраструктуры планирует после завершения военного положения", констатируется в ответе.