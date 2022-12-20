Проти повернення корупційного техогляду висловились у Міністерстві Фінансів.

Повернення техогляду просуває міністерство інфраструктури. Саме там розроблено відповідний законопроект. Проте у Мінфіні висловилися проти повернення обов'язкового техогляду автомобілів в Україні.

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“Договір про асоціацію України та ЄС передбачає запровадження обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів, які в'їжджатимуть з України до країн ЄС. Щодо внутрішнього ринку Європа жодних правил нам не диктує. Але тему обов'язкових техоглядів для легкових автомобілів просувають компанії, які хочуть заробляти на цьому. Хотів зазначити, що у нас вже давно діє обов'язковий техогляд для автобусів та вантажних автомобілів, і “ефективність” системи техогляду бачить кожен мешканець нашої країни”, - сказав заступник міністра фінансів та колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

Тобто не виключено, що обов'язковий техогляд не повернуть і наступного року. Нагадаємо, що корупційну процедуру обов’язкового техогляду скасували у 2011 році.