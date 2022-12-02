Скасований у 2011 році техогляд приватних автомобілів дуже хочуть повернути. Це дозволить обраним компаніям та чиновникам витягувати з кишень українських автомобілістів як мінімум по 10 мільярдів гривень щорічно. Однак жодних правових підстав для його повернення з початку 2023 року наразі немає.

В українському медіапросторі з’явилась інформація про повернення обов’язкового техогляду (ТО) для усіх автомобілів, в тому числі приватних (зараз він розповсюджується лише на комерційні авто). Проте описаний механізм проходження ТО та відповідальності за його непроходження спирається на законопроєкт Мінінфраструктури, який не отримав схвалення від Державної регуляторної служби. Відповідно, цей проєкт закону не діє і не почне працювати з початку 2023 року.

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Законопроєкт про повернення вже забутої українцями схеми техогляду було опубліковано ще 5 квітня 2021 року на сайті Міністерства інфраструктури. Тоді це повідомлення викликало неабиякий суспільний резонанс і просування сумнівного законопроєкту було поставлено на паузу.

Одна з головних причин – у тому, що через технічні несправності відбувається мізерно мала кількість ДТП. У офіційній статистиці Національної поліції частка аварій, які виникли через несправність транспортного засобу, не перевищує одного відсотка. Щобільше, згідно зі статистичними даними після скасування техогляду у 2011 році цей показник зменшився. За 11 місяців 2021 року частка аварій через незадовільний технічний стан складала усього 0,27%.

Головною причиною повернення вже забутої схеми техогляду чиновники називають підписану Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Тут варто зазначити, що згідно з даними сайту pulse.eu-ua.org, Україна ще не виконала й половини від плану заходів передбачених Угодою. У сфері транспорту та транспортної інфраструктури готовність складає 24%. Найбільші проблеми є з системою морських, вантажних та пасажирських міжнародних перевезень. Повернення техогляду у цьому контексті – «крапля у морі» і точно не є першочерговою перешкодою для євроінтеграції.

Кому вигідно

Повернення техогляду оцінюється експертами як «ринок» у 10 мільярдів гривень, які витратять українці на покупку документів про його проходження. За цією схемою вже відбувається сертифікація при першій реєстрації транспортного засобу в Україні та сертифікація при реєстрації ГБО. Тому техогляд більше вигідним тим організаціям, які його проводять, а не звичайним автомобілістам. Не було жорсткої вимоги його впровадження і з боку Євросоюзу. Тотальний техогляд не вплине на безпеку дорожнього руху. До того ж умовах війни це зовсім не головне завдання держави, тому воно навряд чи буде оперативно прийняте та впроваджене у життя.