Упраздненный в 2011 году техосмотр частных автомобилей очень хотят вернуть. Это позволит избранным компаниям и чиновникам вытаскивать из карманов украинских автомобилистов как минимум по 10 миллиардов гривен ежегодно. Однако никаких правовых оснований для его возвращения с начала 2023 пока нет.

В украинском медиапространстве появилась информация о возвращении обязательного техосмотра (ТО) для всех автомобилей, в том числе частных (сейчас он распространяется только на коммерческие авто). Однако описанный механизм прохождения ТО и ответственности за его непрохождение опирается на законопроект Мининфраструктуры, не получивший одобрения от Государственной регуляторной службы. Соответственно, этот проект закона не действует и не заработает с начала 2023 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение техосмотра: нужно ли это украинцам?

Законопроект о возвращении уже забытой украинцами схемы техосмотра был опубликован еще 5 апреля 2021 г. на сайте Министерства инфраструктуры. Тогда это сообщение вызвало большой общественный резонанс и продвижение сомнительного законопроекта было поставлено на паузу.

Одна из главных причин – в том, что из-за технических неисправностей происходит ничтожно малое количество ДТП. В официальной статистике Национальной полиции доля аварий, возникших из-за неисправности транспортного средства, не превышает одного процента. Более того, согласно статистическим данным после отмены техосмотра в 2011 году этот показатель уменьшился. За 11 месяцев 2021 года доля аварий из-за неудовлетворительного технического состояния составляла всего 0,27%.

Главной причиной возвращения уже забытой схемы техосмотра чиновники называют подписанное Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Здесь следует отметить, что согласно данным сайта pulse.eu-ua.org, Украина еще не выполнила и половины от плана мер предусмотренных Соглашением. В сфере транспорта и транспортной инфраструктуры готовность составляет 24%. Наибольшие проблемы связаны с системой морских, грузовых и пассажирских международных перевозок. Возвращение техосмотра в этом контексте – «капля в море» и не является первоочередным препятствием для евроинтеграции.

Кому выгодно

Возврат техосмотра оценивается экспертами как «рынок» в 10 миллиардов гривен, которые потратят украинцы на покупку документов о его прохождении. По этой схеме уже проходит сертификация при первой регистрации транспортного средства в Украине и сертификация при регистрации ГБО. Поэтому техосмотр выгоднее тем организациям, которые его проводят, а не обычным автомобилистам. Не было жесткого требования к его внедрению и со стороны Евросоюза. Тотальный техосмотр не отразится на безопасности дорожного движения. К тому же в условиях войны это вовсе не главная задача государства, поэтому она вряд ли будет оперативно принята и внедрена в жизнь.