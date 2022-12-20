Против возвращения коррупционного техосмотра высказались в Министерстве финансов.

Возвращение техосмотра продвигает министерство инфраструктуры. Именно там разработан соответствующий законопроект . Однако в Минфине высказались против возвращения обязательного техосмотра автомобилей в Украину.

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Договор об ассоциации Украины и ЕС предусматривает введение обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, которые будут въезжать из Украины в страны ЕС . Что касается внутреннего рынка, Европа никаких правил нам не диктует. Но тему обязательных техосмотров для легковых автомобилей продвигают компании, желающие зарабатывать на этом. Хотел отметить, что у нас уже давно действует обязательный техосмотр для автобусов и грузовых автомобилей, и эффективность системы техосмотра видит каждый житель нашей страны», - сказал заместитель министра финансов и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

То есть не исключено, что обязательный техосмотр не будет возвращен и в следующем году. Напомним, что коррупционная процедура обязательного техосмотра была отменена в 2011 году.