Ця ініціативне не буде розглядатись як мінімум до скасування воєнного стану.

Після негативного висновку Мінфіну навіть ініціатор введення техогляду – Мінінфраструктури – вирішив не поспішати.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури не ініціюватиме повернення обов'язкового техогляду (ТО) для некомерційних легкових автомобілів до завершення воєнного стану. Це випливає з відповіді відомства на запит видання UBR.ua.

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Як пояснюється у відповіді, підписаній заступником голови МГТІ Мустафою-Масі Найємом, опублікований у квітні 2021 року законопроект "отримав значну кількість зауважень від громадськості та профільних спілок". Його доопрацювання на цей момент припинено через те, що під час воєнного стану діяльність відомства має бути сконцентрована на забезпеченні функціонування інфраструктури.

Опікуватися питаннями "реформування системи обов'язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні Мінінфраструктури планує після завершення воєнного стану", констатується у відповіді.