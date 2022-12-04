Большинство украинских автомобилистов живет с легким ощущением счастья по причине того, что им не нужно регулярно проходить государственный технический осмотр. Но на самом деле когорта тех, чьи авто должны проходить эту неоднозначную процедуру, гораздо больше, чем кажется. Итак, кому действительно следует проходить техосмотр?

Поскольку в течение десятков лет государственный техосмотр считался обязательным для всех автомобилей и мотоциклов, то в 2012 году было провозглашено, что он отменен только для определенных категорий. Тогда определили (Постановление КМУ от 30 января 2012 г. № 137 ), что от обязательного технического контроля в Украине избавлены:

все легковые автомобили, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и машин, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли) - независимо от года выпуска; мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства – тоже независимо от возраста; легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним – в возрасте до двух лет.

Даже по официальной статистике, техническая неисправность является причиной ДТП менее чем в 1% случаев. То есть и без обязательного техосмотра водители поддерживают машины в хорошем состоянии.

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Упрощенно говоря, по закону техосмотр в Украине должны проходить только автомобили, которые используются в коммерческих целях. Таким образом, легковушки, так сказать, семейного назначения, обязательному техосмотру не подлежат. По крайней мере, пока (см. ниже).

Какие сроки прохождения техосмотра в Украине

Периодичность обязательного техосмотра различна, она зависит от режима эксплуатации машины и возраста.

для легковых авто, используемых с целью получения прибыли, со сроком эксплуатации более двух лет – каждые два года;

для грузовиков грузоподъемностью до 3,5 т и прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет – каждые два года;

для грузовиков грузоподъемностью более 3,5 т, прицепов к ним и машинам такси независимо от срока эксплуатации - ежегодно;

для автобусов и спецтранспорта, перевозящего опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – дважды в год.

Как проводится государственный техосмотр?

Технические требования к автомобилям и процедура техосмотра определены несколькими государственными стандартами ГОСТ и ДСТУ и Приказом Министерства Инфраструктуры Украины от 15.02.2012 под № 106.

Обязательный техосмотр есть далеко не во всех странах. И тенденция такая, что все больше государств от него отказываются.

Поэтому, в принципе, каждый автовладелец может узнать, каким параметрам должны соответствовать основные системы его машины. Правда, для контроля многих из них используются сложные устройства, так что провести "предварительный техосмотр" дома не получится.

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Когда вернут техосмотр для частников?

Этот очень болезненный вопрос имел четкий ответ еще несколько месяцев назад: осень 2022 года. Но новый закон так и не вступил в силу – вероятно, в условиях войны было решено не обременять граждан дополнительными трудностями.

Между тем, этот законопроект должен был стать очень строгим: достаточно сказать, что за езду без техосмотра он предусматривал штраф в 17 000 грн. А освобождались от осмотра лишь многочисленные категории транспорта:

машины, не выезжающие на дороги общего пользования, то есть – технологический транспорт, эксплуатируемый исключительно на территории предприятий: заводов, автобаз, карьеров и т.п.;

транспортные средства с двигателем объемом до 125 куб. см или с электродвигателем мощностью до 4 кВт;

транспортные средства, не развивающие скорость более 25 км/ч;

сельхозтехника, которая может двигаться по дороге не быстрее 40 км/ч.

Если все делать по закону, для проведения обязательного техосмотра требуется целый комплект недешевого оборудования.

А если машина выезжает за границу?

Отсутствие строгого контроля государства за техническим состоянием автомобилей не означает, что машину можно держать в полузаброшенном состоянии. Это небезопасно для самого водителя, и для окружающих.

Кроме того, есть определенные требования для выезжающего за границу автотранспорта. К примеру, на въезде в страны ЕС машине могут устроить техническую проверку. В принципе, пограничники нечасто прибегают к таким мерам. Но бывалые путешественники могут рассказать вам случай, как кого-то не пустили в Польшу из-за потеков масла на двигателе или коробке передач.

При въезде в некоторые страны пограничники могут проверить машину не только на наличие контрабанды, но и на предмет технического состояния.

Также следует иметь в виду, что в некоторых странах для заправки машины с ГБО газом нужно предъявить на АЗС документ о том, что газобаллонное оборудование проходило техосмотр не больше года-двух назад.

Рекомендация Авто 24

Вынуждает ли вас закон проходить техосмотр, или нет, ваш автомобиль должен быть в хорошем техническом состоянии. Ведь держать транспорт исправным нужно не для получения заветной наклейки, а для безопасности – и собственной, и тех, кого вы перевозите, и оказавшихся рядом с вами на дороге. Понятно, что иногда это очень непросто (точнее, недешево), но всегда дешевле предотвратить поломку, чем устранять ее последствия.

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