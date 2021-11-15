Поліція не має законних підстав для перевірки технічного стану транспортних засобів на дорозі. В Українських законах просто немає відповідних норм.

Наразі чинним українським законодавством не врегульований порядок перевірки технічного стану транспортних засобів на дорозі. Отже, спроби поліції провести подібну перевірку будуть незаконними.

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомив, що з 12.11.2021р. поліція буде здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, прямо на дорогах.

Повноваження щодо перевірки повинні бути закріплені в Законах. Отже, розглянемо чинне нормативно-правове регулювання та можливість технічно здійснювати перевірку.

1. Щодо можливості поліції зупиняти автомобілі для здійснення перевірки технічного стану.

Статтею 35 Закону України "Про національну поліцію" не передбачена така підстава зупинки ТЗ, як здійснення придорожнього контролю чи перевірки технічного стану. Наразі серед підстав може бути лише наявність очевидних ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Навіть зупинивши ТЗ з підстави "очевидних ознак технічної несправності" законом не передбачено проведення подальшої перевірки технічного стану.

2. Щодо повноважень здійснення самої перевірки технічного стану.

Статтею 52-3 ЗУ "Про дорожній рух" передбачено, що поліція здійснює контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, розробленням і видачою в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. В даній статті теж жодних повноважень щодо придорожнього контролю: способу контролю, підстав здійснення контролю, меж повноважень, перелік порушень.

3. Питання технічного характеру.

Перелік методів перевірки та вимог щодо проведення обов'язкового технічного контролю затверджені наказом Мінінфраструктури від 26.11.2012р. №710. Розглянемо лише один з них для наглядності. Перевірка зовнішніх світлових приладів (фар, ліхтарів) здійснюється згідно з пунктом 7.1 ДСТУ 3649:2010.

Серед вимог для здійснення перевірки:

майданчик, призначений для проведення контролювання, має бути горизонтальним, рівним, із допустимим відхилом ± 3 мм на 1 м у будь-якому напрямку (підтверджується атестацією).

фотоприймач і прилад зовнішній світловий (ПЗС) мають бути захищені від сторонніх засвічувань. Дозволено наявність сторонніх джерел світла із сумарною силою світла, яка не перевищує 50 % від нормативного значення для ПЗС, але її має бути враховано.

під час контролювання транспортний засіб має бути у стані порожньої маси, коректор кута нахилу фар (за наявності) приводять у стан, який відповідає початковому нахилу (положення “0”).

В непристосованому місці перевірку транспортного засобу виконати неможливо, не говорячи ще й про те, що транспортний засіб може бути завантажений. І це лише те, що стосується фар, не говорячи про перевірку викидів двигуна та інших систем.

Отже, наразі придорожній контроль від поліції не базується на чинному законодавстві та викликає обґрунтований сумнів щодо можливості законного здійснення достовірних перевірок.