Полиция не имеет законных оснований для проверки технического состояния транспортных средств на дороге. В украинских законах просто нет соответствующих норм.

Сейчас действующим украинским законодательством не урегулирован порядок проверки технического состояния транспортных средств на дороге. Следовательно, попытки полиции провести подобную проверку будут незаконными.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что с 12.11.2021 г. полиция будет проводить проверку технического состояния автомобилей, которые подлежат обязательному техническому контролю, прямо на дорогах.

Полномочия по проверке должны быть закреплены в Законах. Итак, рассмотрим действующее нормативно-правовое регулирование и возможность технически осуществлять проверку.

1. Относительно возможности полиции останавливать автомобили для проверки технического состояния.

Статьей 35 Закона Украины "О Национальной полиции" не предусмотрено такое основание остановки ТС, как осуществление придорожного контроля или проверки технического состояния. Сейчас среди оснований может быть лишь наличие очевидных признаков, свидетельствующих о технической неисправности транспортного средства. Даже остановив ТС по поводу "очевидных признаков технической неисправности" законом не предусмотрено проведение дальнейшей проверки технического состояния.

2. Относительно полномочий осуществления самой проверки технического состояния.

Статьей 52-3 ЗУ "О дорожном движении" предусмотрено, что полиция осуществляет контроль за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или грузов, в том числе опасных, соблюдением законодательства в указанной сфере, разработкой и выдачей в установленном порядке документов о согласовании маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. В данной статье тоже никаких полномочий по придорожному контролю: способа контроля, оснований осуществления контроля, пределов полномочий, перечень нарушений.

3. Вопросы технического характера.

Перечень методов проверки и требований по проведению обязательного технического контроля утвержденные приказом Мининфраструктуры от 26.11.2012 г. №710. Рассмотрим лишь один из них для наглядности. Проверка внешних световых приборов (фар, фонарей) осуществляется согласно пункту 7.1 ДСТУ 3649:2010.

Среди требований для осуществления проверки:

площадка, предназначенная для проведения контролирования, должна быть горизонтальной, ровной, с допустимым отклонением ± 3 мм на 1 м в любом направлении (подтверждается аттестацией).

фотоприемник и прибор внешний световой (ПВС) должны быть защищены от посторонних засвечиваний. Разрешено наличие посторонних источников света с суммарной силой света, которая не превышает 50% от нормативного значения для ПВС, но она должна быть учтена.

во время испытания транспортное средство должно быть в состоянии пустой массы, корректор угла наклона фар (при наличии) приводят в состояние, которое соответствует начальному наклону (положение “0”).

В неприспособленном месте проверку транспортного средства выполнить невозможно, не говоря еще и о том, что транспортное средство может быть загружено. И это только то, что касается фар, не говоря о проверке выбросов двигателя и других системах.

Итак, придорожный контроль от полиции не базируется на действующем законодательстве и вызывает обоснованное сомнение относительно возможности законного осуществления достоверных проверок.