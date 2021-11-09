Зима – складний час для гальмівної системи автомобіля. Бруд, сіль, та реагенти, якими посипають дороги, змішуються та осідають на її деталях. Щоб зменшити навантаження на гальма взимку, необхідно завчасно подбати про їх гігієну – оглянути, очистити та змастити.

Зазвичай огляд та діагностика гальмівної системи роблять при планових ТО. Але цю операцію можна поєднати з сезонною заміною гуми, адже колеса усе одно доводиться знімати. Для тих, хто доглядає за своїм автомобілем самостійно маємо кілька порад.

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Взимку гальмівній системі автомобіля доводиться працювати в непростих умовах. Дорожній бруд, сіль, хімічні речовини, що застосовуються для обробки асфальту, змішуючись з вологою, перетворюються на гримучу суміш, яка осідає в тому числі й на елементах гальм. Це порушує їх нормальну роботу й може призвести до передчасного зношування колодок, дисків і супортів. Щоб зменшити навантаження на гальмівну систему взимку та звести до мінімуму можливість різних проблем, одночасно з обов'язковою зміною автомобільної гуми з літньої на зимову рекомендується оглядати стан гальмівних дисків і колодок. І навіть якщо заміна їм не потрібна, подбати про гігієну гальмівної системи зайвим не буде.

Гігієна гальмівної системи

Очищення гальмівної системи починається зі зняття супортів і очищення напрямних та поверхонь, що примикають, від бруду та іржі.

Для видалення залишків старого мастила, жирових відкладень та інших забруднень можна використовувати знежирювальний спрей-очисник, а у випадку, якщо на деталях з'явилася іржа, знадобиться обробка металевою щіткою або напилком з дрібним насіканням. Потрібно лише уважно стежити, щоб у процесі не пошкодити пильовики та гумові ущільнювачі, а за потребою замінити їх на нові.

Переконайтеся, що гальмівні колодки вільно переміщаються, а в гальмівному механізмі немає заклинювання чи закисання внаслідок корозії чи сильного забруднення.

Можна приступати до збирання. Проте спочатку необхідно нанести новий шар мастила на місця, рекомендовані багатьма автовиробниками: напрямну поверхню скоби супорта, його “пальці”, штифти та болти. Наносити мастило потрібно також на колодки в точках контакту в гальмівному супорті.

Вибір мастила

Для елементів гальмівної системи важливо використовувати відповідний тип мастила. Популярне в народі графітове мастило в умовах підвищених температур (а в гальмівній системі розігрів деталей часто сягає вище 200°С) швидко пересихає та приносить більше шкоди, ніж користі. Металовмісні мастила не підходять для застосування в автомобілях з системами ABS і ESP. Адже струмопровідні властивості цих мастил можуть призводити до спотворення інформації, що отримується з датчиків, та впливати на точність роботи систем безпеки. І це не єдиний їхній недолік. Крім того, алюмінієві деталі супортів при обробці мастилами на базі міді вступають з останньою в електролітичну реакцію, і замість захисту лише ще більше ушкоджуються.

Оптимальним вибором є сучасні мастила без металів та кислот у складі, наприклад, Bosch Superfit. Вони дозволяють не тільки надійно захистити деталі гальмівної системи від утворення корозії, а й знизити рівень шуму та скрипу при гальмуванні, не створюють перешкод для роботи систем ABS і ESP.

До примх непередбачуваної зимової погоди ще є час, тому не зволікайте й приділіть увагу підготовці гальмівної системи до холодного сезону за всіма правилами.