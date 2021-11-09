Зима – сложное время для тормозной системы автомобиля. Грязь, соль и реагенты, которыми посыпают дороги, смешиваются и оседают на ее деталях. Чтобы уменьшить нагрузку на тормоза зимой, необходимо заранее позаботиться об их гигиене – осмотреть, очистить и смазать.

Обычно осмотр и диагностику тормозной системы делают при плановых ТО. Но эту операцию можно совместить с сезонной заменой резины, ведь колеса все равно приходится снимать. Для тех, кто ухаживает за своим автомобилем самостоятельно имеем несколько советов.

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Зимой тормозной системе автомобиля приходится работать в непростых условиях. Дорожная грязь, соль, химические вещества, применяемые для обработки асфальта, смешиваясь с влагой, превращаются в гремучую смесь, которая оседает, в том числе, и на элементах тормозов. Это нарушает их нормальную работу и может привести к преждевременному износу колодок, дисков и суппортов. Чтобы уменьшить нагрузку на тормозную систему зимой и свести к минимуму возможность различных проблем, одновременно с обязательной сменой автомобильной резины с летней на зимнюю рекомендуется осматривать состояние тормозных дисков и колодок. И даже если замена им не нужна, позаботиться о гигиене тормозной системы лишним не будет.

Гигиена тормозной системы

Очистка тормозной системы начинается со снятия суппортов и очистки направляющих и примыкающих поверхностей от грязи и ржавчины.

Для удаления остатков старой смазки, жировых отложений и других загрязнений можно использовать обезжиривающий спрей-очиститель, а в случае, если на деталях появилась ржавчина, понадобится обработка металлической щеткой или напильником с мелкой насечкой. Нужно лишь внимательно следить, чтобы в процессе не повредить пыльники и резиновые уплотнители, а по необходимости заменить их на новые.

Убедитесь, что тормозные колодки свободно перемещаются, а в тормозном механизме нет заклинивания или закисания вследствие коррозии или сильного загрязнения.

Можно приступать к сборке. Однако сначала необходимо нанести новый слой смазки на места, рекомендованные многими автопроизводителями: направляющую поверхность скобы суппорта, его “пальцы”, штифты и болты. Наносить смазку нужно также на колодки в точках контакта в тормозном суппорте.

Выбор смазки

Для элементов тормозной системы важно использовать подходящий тип смазки. Популярная в народе графитовая смазка в условиях повышенных температур (а в тормозной системе разогрев деталей часто достигает выше 200°С) быстро пересыхает и приносит больше вреда, чем пользы. Металлосодержащие смазки не подходят для применения в автомобилях с системами ABS и ESP. Ведь токопроводящие свойства этих масел могут приводить к искажению информации, получаемой с датчиков, и влиять на точность работы систем безопасности. И это не единственный их недостаток. Кроме того, алюминиевые детали суппортов при обработке смазками на базе меди вступают с последней в электролитическую реакцию, и вместо защиты лишь еще больше повреждаются.

Оптимальным выбором являются современные смазки без металлов и кислот в составе, например, Bosch Superfit. Они позволяют не только надежно защитить детали тормозной системы от образования коррозии, но и снизить уровень шума и скрипа при торможении, не создают помех для работы систем ABS и ESP.

До капризов непредсказуемой зимней погоды еще есть время, поэтому не медлите и уделите внимание подготовке тормозной системы к холодному сезону по всем правилам.