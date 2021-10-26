Тормозная система "предусматривает" момент, когда нужно остановить или замедлить автомобиль.

Brembo Sensify использует искусственный интеллект для создания “гибкой и революционной платформы, которая включает программное обеспечение, алгоритмы прогнозирования и управления данными для цифрового управления тормозной системой”. Другими словами, система может адаптироваться и изменять поведение.

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Итальянский бренд сообщает, что Sensify позволяет водителю настроить систему под себя через меню автомобиля. Brembo добавляет, что система Sensify “постоянно обеспечивает лучшее из двух миров: удовольствие от вождения и полную безопасность. Она интуитивно понятна, отзывчива и плавна; обеспечивает водителю ожидаемую производительность, когда это необходимо, в сочетании с исключительным контролем”.

Brembo даже говорит, что Sensify делает тормоза более экологически чистыми из-за уменьшения необходимости контакта между тормозным диском и колодками. Теоретически это должно уменьшить выбросы.

По прогнозу производителя, тормозная система Brembo Sensify выйдет на рынок не раньше 2024 года.

Фото: интеллектуальная тормозная система Brembo Sensify / Brembo