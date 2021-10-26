Гальмівна система "передбачає" момент, коли потрібно зупинити чи сповільнити автомобіль.

Brembo Sensify використовує штучний інтелект, щоб створити “гнучку та революційну платформу, яка включає програмне забезпечення, алгоритми прогнозування та керування даними для цифрового управління гальмівною системою”. Іншими словами, система може адаптуватись та змінювати поведінку.

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Італійський бренд повідомляє, що Sensify дозволяє водієві налаштувати систему під себе через меню автомобіля. Brembo додає, що система Sensify “постійно забезпечує найкраще з двох світів: задоволення від водіння та повну безпеку. Вона інтуїтивно зрозуміла, чуйна і плавна; забезпечує водієві очікувану продуктивність, коли це необхідно, в поєднанні з винятковим контролем”.

Brembo навіть каже, що Sensify робить гальма більш екологічно чистими, завдяки зменшенню необхідності в контакті між гальмівним диском та колодками. Теоретично це повинно зменшити викиди.

За прогнозом виробника, гальмівна система Brembo Sensify вийде на ринок не раніше 2024 року.

Фото: інтелектуальна гальмівна система Brembo Sensify / Brembo