Сотрудники полиции требуют у водителя, управляющего коммерческим транспортным средством, предъявить протокол технического осмотра транспортного средства. Насколько это законно и правомерны ли требования полицейского?

Требование полицейского предъявлять протокол технического осмотра транспортного средства и наложение штрафа за их отсутствие не отвечают нормам закона, уверены в "Дорожном адвокате". Ведь ни один закон не возлагает на водителя обязанность предъявлять инспектору на месте остановки протокол технического осмотра. Работник полиции обязан самостоятельно проверить факт прохождения автомобилем технического контроля.

Полицейские за непредъявление такого документа выписывают водителю постановление о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.121 КУоАП, который предусматривает штраф 1190 грн. Хотя в этой статье речь идет о номерных знаках, а не о техосмотре.

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Что прописано в законе

В соответствии с пунктом 31.3.б ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств, если они не прошли обязательный технический контроль (для транспортных средств, подлежащих такому контролю).

В статье 35 Закона «О дорожном движении» перечислены категории транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.

Пунктом 2.4 ПДД предусмотрено, что по требованию полицейского водитель должен остановиться с соблюдением требований настоящих Правил, а также:

предъявить для проверки документы, указанные в пункте 2.1 ПДД (2.4.а);

дать возможность осмотреть транспортное средство, в том числе провести с использованием специальных приборов проверку технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю (2.4.в).

В пункте 2.1 ПДД представлен исчерпывающий перечень документов, которые должен предоставить водитель для проверки. Это, в частности, водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство, страховой полис. Однако в указанном перечне отсутствует такой документ, как протокол технического осмотра транспортного средства.

Статьей 35 Закона «О дорожном движении» определено, что на каждое транспортное средство, прошедшее обязательный технический контроль и признанное технически исправным, составляется протокол проверки его технического состояния. Такой протокол выдается водителю транспортного средства.

Статьей 1 постановления КМУ от 31.05.2012 №512 предусмотрено ведение электронного реестра результатов обязательного технического контроля транспортных средств. Пользователями этой базы данных уполномоченные подразделения МВД.

Выводы

Согласно вышеуказанным нормативным актам, после прохождения технического осмотра (в случае необходимости его прохождения), водителю выдается его протокол. Одновременно в электронный реестр вносятся сведения о транспортных средствах, прошедших такой технический осмотр.

Должностные лица патрульной полиции с целью проверки прохождения обязательного технического контроля имеют право пользоваться реестром результатов обязательного технического контроля транспортных средств. Водитель обязан дать возможность осмотреть транспортное средство для проверки.

Вместе с тем, у водителя нет обязанности иметь при себе и предъявлять на месте остановки для проверки протокол технического осмотра автомобиля. Соответственно, наложенный штраф за непредъявление на месте остановки протокола технического осмотра является незаконным и подлежит отмене в установленном законом порядке.