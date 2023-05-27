Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения обязательного технического осмотра транспортных средств для уменьшения коррупции и имплементации законодательства ЕС.

Что произошло?

Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 г. № 137 и от 31 мая 2012 г. № 512" от 19 мая 2023 г. № 514, предусматривающей ряд изменений в процедуре обязательного технического контроля транспортных средств

Постановление вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, то есть с 19 августа 2023 года.

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Что изменилось?

Вместо бумажного вводится электронный протокол результатов обязательного технического контроля. При необходимости бумажную копию можно будет напечатать.

В процессе проверки технического состояния будут включены видеокамеры вместо фотофиксации. Это должно снизить риск коррупции. Видеоматериалы будут доступны органам власти, местному самоуправлению и физическим и юридическим лицам за соответствующими обращениями. Но фотофиксация основных параметров транспортного средства остается.

Требования к проверке технического состояния транспортных средств аналогичны европейским – они соответствуют Директиве 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года.

Кстати говоря Обязан ли водитель предъявлять полицейскому протокол техосмотра?

Отказ в прохождении обязательного технического контроля может быть осуществлен только по определенным причинам, описанным в постановлении. Все они имеют определенный код, который вносится в протокол результатов техосмотра.

Инфографика изменений правил техосмотра в Украине с 19 августа 2023 года:

Нужно ли проходить техосмотр владельцам легковых автомобилей?

Если автомобиль не используется для коммерческой деятельности (перевозка пассажиров, грузов и т.п.), то такому автомобилю не нужно проходить процедуру техосмотра независимо от года его выпуска.

Также лишены необходимости проходить техосмотры любые мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства.

Еще одна категория транспортных средств, которым не нужен техосмотр – легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и прицепы к ним, в возрасте до двух лет.

Изменились ли сроки проведения техосмотра?

Нет, периодичность проведения обязательного техосмотра для коммерческих автомобилей не изменилась: