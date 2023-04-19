Такую ответственность присудил суд водителю после рассмотрения дела.

Обстоятельства дела

Во время движения сотрудники полиции остановили автомобиль, не прошедший проверку технического состояния. В первый раз водитель получил постановление с наложением штрафа 340 грн. по части 3 статьи 121 КУоАП.

Водитель штраф оплатил. Однако он не был осведомлен, что в случае не обжалования «первого» постановления, при повторном нарушении в течение года наступают гораздо более серьезные последствия, сообщает Дорожный адвокат.

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Что предусмотрено законом

А именно, согласно части 3 статьи 121 КУоАП, управление водителем транспортным средством без прохождения проверки технического состояния предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн. (для автомобилей, которые должны проходить такой технический осмотр).

В то же время согласно части 4 статьи 121 КУоАП повторное совершение в течение года такого же нарушения предусматривает наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Простыми словами

То есть в случае повторного управления без прохождения технического осмотра суд должен назначить одно из двух дополнительных наказаний:

лишить права управления транспортными средствами сроком от 3-х до 6-ти месяцев;

или наложить административный арест сроком от 5 до 10 суток.

Что решил суд?

По данному делу в судебном заседании водитель не отрицал необходимость обязанности проходить техническое освидетельствование, а искренне покаялся и просил не лишать его права управления.

С учетом пожеланий водителя суд решил наложить на него административный арест сроком на 5 суток (постановление суда от 30.03.2023 по делу № 734/848/23).

Примечание:

Административный арест – наиболее суровая мера административного взыскания, применяемая в исключительных случаях. Нарушителя содержат в специальных приемниках или изоляторах временного задержания при органе Национальной полиции, отдельно от заключенных. Обеспечение арестованных лиц производится по нормам тюрем общего режима.