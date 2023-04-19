Таку відповідальність присудив суд водію після розгляду справи.

Фактичні обставини

Під час руху працівники поліції зупинили автомобіль, який не пройшов перевірку технічного стану. На перший раз водій отримав постанову із накладенням штрафу 340 грн. на підставі частини 3 статті 121 КУпАП.

Водій штраф оплатив. Проте водій не був обізнаний, що у разі не оскарження такої «першої» постанови, при повторному порушенні протягом року настають набагато серйозніші наслідки, повідомляє Дорожній адвокат.

Також цікаво чи зобов’язаний водій пред’являти поліцейському протокол техогляду

Що передбачено законом

А саме, відповідно до частини 3 статті 121 КУпАП керування водієм транспортним засобом без проходження перевірки технічного стану передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. (для автомобілів, які повинні проходити такий технічний огляд).

Водночас відповідно до частини 4 статті 121 КУпАП повторне вчинення протягом року такого ж порушення передбачає накладення штрафу в розмірі від 850 грн до 1700 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Простими словами

Тобто у разі повторного керування без проходження технічного огляду суд повинен призначити одне з двох додаткових покарань:

позбавити права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців;

чи накласти адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Що вирішив суд?

У даній справі в судовому засіданні водій не заперечував відсутність обов’язку проходити технічний огляд, а щиро покаявся та просив не позбавляти його права керування.

З урахуванням «побажань» водія суд вирішив накласти на нього адміністративний арешт строком на 5 діб (постанова суду від 30.03.2023 у справі № 734/848/23).

Примітка:

Адміністративний арешт – найбільш суворий захід адміністративного стягнення, який застосовується у виняткових випадках. Порушника утримають у спеціальних приймальниках або в ізоляторах тимчасового затримання при органі Національної поліції, окремо від ув’язнених. Забезпечення арештованих осіб здійснюється за нормами в’язниць загального режиму.