Тепло в гаражі – питання не стільки комфорту, скільки якості ремонту автомобіля. При обслуговуванні сучасного авто є операції, які в принципі не можна виконувати на холоді. Як облаштувати опалення боксу в сучасних українських реаліях?

Теплий гараж за нинішньої ситуації – небачена розкіш, але тут ми хочемо поговорити про інше. Для багатьох автовласників потреба у теплі в гаражі є короткочасною, лише на час ремонту. І ця обставина додається до інших особливостей опалення гаража.

Залізна піч для гаража – це доступність, невибагливість до палива та незалежність від електрики. Але доведеться облаштовувати димохід та часто підкидати дрова.

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Особливості опалення гаража

На щастя, гараж - приміщення нежитлове, і вимоги до температури у ньому простіші. Хоча і ускладнюючих обставин достатньо.

Невибагливість до комфорту. Невелика біда, якщо гаражна система опалення видаватиме запах або при запуску навіть випустить трохи диму.

Невисока температура . Під час роботи з автомобілем вам не потрібно +20 о С. Та й +15 о С для багатьох – недозволена розкіш. А нагнати у боксі +5 +10 о С навіть в морозний день цілком реально.

Великі втрати тепла . На відміну від квартири, стандартний гараж швидко втрачає тепло: через велику площу незахищених зовні поверхонь та погану теплоізоляцію. Це значить, що для підтримання температури на одному досягненому рівні в гаражі більш-менш постійно має працювати опалювальний прилад.

Великі ворота. На відміну від житла, де час від часу мешканці відчиняють двері, гараж може на кілька хвилин позбутися фактично цілої стіни – коли власник відкриває ворота. Втрата тепла при цьому величезна.

Короткочасність. Як правило, власник “вмикає” опалення лише на більш-менш короткий час – як правило, не більше одного дня. Це означає, що витрата пального нечасто має принципове значення.

Теплоізоляція

Найперший спосіб обігріти гараж – знизити втрати тепла. Точніше, добре ізольована споруда у морози буде довше тримати і природнє, і накопичене системою опалення тепло.

У цегельному гаражі в першу чергу найбільше тепла втрачається через голий метал воріт, які відносно легко ізолювати – дошками, пакувальним пінопластом, мінватою.

Пресовані стружкові плити самі по собі не ідеальний утеплювач. Набагато краще, якщо під ними буде ще шар пінопласту чи мінеральної вати.

Заради збереження тепла не можна закривати вентиляційні решітки у стінах. По-перше, при роботі опалювальних пристроїв вони не дадуть чадному газу накопичуватись в приміщенні. А по-друге, без вентиляції у гаражі майже напевне створиться волога атмосфера і умови для корозії автомобіля.

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В ідеалі було б добре утеплити дах (наприклад, керамзитом) і врешті-решт стіни. Хоча подібні операції за ціною можуть бути близькі до ціни самого гаража.

Буржуйка

Залізна пічка – мінімально можливий і практично обов’язковий атрибут для гаража, яким користуються протягом цілого року. Плюси – у доступності її самої і палива до неї, і невибагливість до якості останнього. Мінуси – у необхідності постійно підкидати паливо, бо буржуйка вичахає так же швидко, як і починає віддавати тепло. Можливість скип’ятити чай та розігріти їжу буде додатковою перевагою. Щодо типу пічки, існує маса конструкції з різними ККД і ціною.

Такими буржуйками з бензинової бочки опалювали майстерні і готелі на північних трасах 100 років тому. Навколо бочки через повітряний прошарок – друга стінка пічки.

Газовий обігрівач

Існує кілька видів газових обігрівачів, які використовують побутовий балон з пропан-бутаном і плитки інфрачервоного горіння. Відкритого полум’я як такого немає, газ згорає лише на поверхні особливої керамічної плитки (плиток). Переваги перед буржуйкою вагомі: не потрібен димохід, не треба весь час відволікатись на підкидання дров, немає загрози отруєння чадним газом, можна перенести ближче до місця роботи, відносно невелика ціна палива. Недоліки – завищені в наш час ціни на обігрівачі та в принципі будь-які газові балони.

Газовий обігрівач з інфрачервоним випромінювачем – цілком автономне і високоефективне джерело тепла. Потрібен лише балон з пропан-бутаном.

Однак, вибір балонів як тари широкий. При роботі присутній незначний запах, до якого, проте, можна звикнути. З досвіду, це найкращий варіант для гаража хазяйновитого автолюбителя.

“Дуйчик”

Не треба посміхатись – побутовий тепловентилятор в гаражних умовах дуже зручна і ефективна річ. Можливо, ефект буде не такий швидкий, як від “буржуйки”, але ж те, що він буде, можете не сумніватись. Найгірше те, що “дуйчику” потрібна електроенергія, з якою, як відомо, тепер проблеми. Ще один мінус – неможливість підсилити обігрів за рахунок другого екземпляру, оскільки стандартна мережа 220 вольт подвійного навантаження не витримає.

Інфрачервоний електообігрівач

Дещо середнє між газовим обігрівачем та тепловентилятором, але з головним недоліком останнього: повна залежність від електропостачання. Переваги обігрівачів інфрачервоної дії (їх часто називають UFO) ті самі, що й, наприклад, в газового обігрівача: мобільність в межах приміщення, швидкість дії та “самостійність” під час роботи.

Інфрачервоний електрообігрівач більш ефективний, ніж тепловентилятор, але головний недолік той самий – залежність від електромережі.

Рекомендація “Авто 24”

На жаль, більшість способів опалення гаража так чи інакше пов’язані з небезпекою, і не лише пожежною. Постійно пам’ятайте про це, працюючи з автомобілем – адже захопившись справою, можна пропустити початок пожежі або, не дай Боже, отруєння чадним газом.

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