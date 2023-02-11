Тепло в гараже – вопрос не столько комфорта, сколько качества выполняемых работ. При обслуживании и ремонте современного автомобиля есть операции, которые в принципе нельзя выполнять на холоде. Как устроить отопление бокса в современных украинских реалиях?

Теплый гараж при нынешней ситуации – невиданная роскошь, но здесь мы хотим поговорить о другом. Для многих автовладельцев потребность в тепле в гараже кратковременна, такой комфорт нужен только на время ремонта. И это обстоятельство прилагается к другим особенностям отопления гаража.

Железная печь для гаража – доступность, неприхотливость к топливу и независимость от электричества. Но придется обустраивать дымоход и часто подбрасывать дрова.

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Особенности отопления гаража

К счастью, гараж – помещение нежилое, и требования к температуре в нем попроще, чем в квартире. Хотя и усложняющих обстоятельств достаточно.

Неприхотливость к комфорту. Небольшая беда, если гаражная система отопления будет издавать запах или при запуске даже выпустит немного дыма.

Невысокая температура . При работе с автомобилем вам не нужно +20 о С. Да и +15 о С для многих – непозволительная роскошь. А нагнать в боксе +5+10 о С даже в морозный день вполне реально.

Большие потери тепла . В отличие от квартиры, стандартный гараж быстро теряет тепло: из-за большой площади незащищенных снаружи поверхностей и плохой теплоизоляции. Это значит, что для поддержания температуры на одном достигнутом уровне в гараже более или менее постоянно должен работать отопительный прибор.

Большие ворота. В отличие от жилья, где иногда жильцы открывают дверь, гараж может на несколько минут лишиться фактически целой стены – когда владелец открывает ворота. Потеря тепла при этом огромна.

Кратковременность. Обычно владелец включает отопление лишь на более или менее короткое время – как правило, не более одного дня. Это означает, что расход топлива редко имеет принципиальное значение.

Теплоизоляция

Самый первый способ обогреть гараж – снизить потери тепла. Точнее, хорошо изолированное сооружение в морозы будет дольше держать и естественное, и накопленное системой отопления тепло.

В кирпичном гараже в первую очередь больше всего тепла теряется из-за голого металла ворот, которые относительно легко изолировать – досками, упаковочным пенопластом, минватой.

Прессованные стружечные плиты сами по себе не идеальный утеплитель. Гораздо лучше, если под ними будет еще слой пенопласта или минваты.

Ради сохранения тепла нельзя закрывать вентиляционные решётки в стенах. Во-первых, при работе отопительных устройств они не дадут угарному газу накапливаться в помещении. А во-вторых, без вентиляции в гараже почти наверняка создастся влажная атмосфера и условия для коррозии автомобиля.

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В идеале было бы отлично утеплить крышу (к примеру, керамзитом) и в конце концов, стенки. Хотя подобные модернизации по цене могут быть близки к цене самого гаража.

Буржуйка

Железная печка – минимально возможный и практически обязательный атрибут для гаража, которым пользуются круглогодично. Плюсы – в доступности ее самой и топлива к ней, и в неприхотливости к качеству последнего. Минусы – в необходимости постоянно подбрасывать топливо, потому что буржуйка остывает так же быстро, как и начинает отдавать тепло. Возможность вскипятить чай и разогреть еду будет дополнительным преимуществом. Относительно типа печки, существует масса конструкции с разными КПД и ценой.

Такими буржуйками из железной бочки отапливали мастерские и гостиницы на северных трассах 100 лет назад. Вокруг бочки через воздушную прослойку – вторая стенка печки.

Газовый обогреватель

Есть несколько видов газовых обогревателей, которые используют бытовой баллон с пропан-бутаном и плитки инфракрасного горения. Открытого пламени как такового нет, газ сгорает только на поверхности особой керамической плитки (плиток). Преимущества перед буржуйкой весомы: не нужен дымоход, не нужно все время отвлекаться на подбрасывание дров, нет угрозы отравления угарным газом, можно перенести поближе к месту работы, относительно небольшая цена топлива. Недостатки – завышенные в настоящее время цены на обогреватели и, в принципе, на любые газовые баллоны.

Газовый обогреватель с инфракрасным излучателем – полностью автономный и высокоэффективный источник тепла. Нужен только баллон с пропан-бутаном.

Однако выбор баллонов как тары широк. При работе присутствует незначительный запах, к которому, однако, можно привыкнуть. Из опыта бывалых автожурналистов “Авто 24”, это лучший вариант для гаража хозяйственного автолюбителя.

"Дуйчик"

Не надо улыбаться – бытовой тепловентилятор в гаражных условиях очень удобная и эффективная вещь. Возможно, эффект будет не такой быстрый, как от буржуйки, но то, что он будет, можете не сомневаться. Хуже всего то, что "дуйчику" нужна электроэнергия, с которой, как известно, теперь проблемы. Еще один минус – невозможность усилить обогрев за счет второго экземпляра, поскольку стандартная сеть 220 вольт двойной нагрузки не выдержит.

Инфракрасный электрообогреватель

Нечто среднее между газовым обогревателем и тепловентилятором, но с главным недостатком последнего: полная зависимость от электроснабжения. Преимущества обогревателей инфракрасного действия (их часто называют UFO) те же, что и, например, у газового обогревателя: мобильность внутри помещения, скорость действия и “самостоятельность” во время работы.

Инфракрасный электрообогреватель более эффективен, чем тепловентилятор, но главный недостаток тот же – зависимость от электросети.

Рекомендация "Авто 24"

К сожалению, большинство способов отопления гаража так или иначе связаны с опасностью, и не только с пожарной. Постоянно помните об этом, работая с автомобилем – ведь увлекшись работой, можно пропустить начало пожара или, не дай Бог, отравление угарным газом.

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