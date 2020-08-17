Навіть якщо автомобіль геть новий, ніколи не завадить мати до нього бодай невеличкий набір інструментів. А тим більше, якщо машина не першої свіжості. Як обрати необхідний інструмент?

Сучасна техніка настільки складна, що ймовірності відмови не можна виключати навіть у більш-менш свіжої машини. Якщо це станеться у дорозі, деякі несправності можна усунути своїми силами, аби повернути автомобілю можливість самостійно рухатись.

Купити всі інструменти в один прийом, в готовому наборі, дуже спокусливо. Головне, щоб у ньому було все необхідне

А за великого бажання і дрібні регламентні роботи з обслуговування цілком можливо виконувати власними руками. Тому ми зараз порадимо вам два варіанти набору інструменту для автомобіля.

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Мінімальний набір інструменту в дорогу

Пасатижі середнього розміру (ширина губок 8 – 10 мм). Дві викрутки – з пласким шліцом шириною близько 5 мм і хрестоподібну завширшки близько 4 мм. В ідеалі варто придбати невеличкий набір – викрутку з кількома змінним жалами. Ключ для свічок. Це дещо індивідуальний інструмент, розміри і довжина якого залежить від типу свічок і конструкції голівки циліндрів вашого двигуна. Ключі гайкові розміром зіва від 6 до 14 – 17 мм. Можливо, якісь із цих розмірів не застосовується на вашій машині, але в цілому це найпоширеніші номінали. Монтажна лопатка – “монтировка” завширшки 1,5 – 2,0 см і довжиною 25 – 50 см. Ніж складний довжиною леза 4 – 5 см.

Для економії місця ключи можна купувати поштучно – без громіздкого футляра-органайзера та тільки ті, які вам потрібні

За допомогою цього набору можна виконати невідкладні ремонтні роботи – підтягнути хомути на шлангах, затягнути гайки та болти, що несанкціоновано відкрутилися, відкрутити кріплення, дістатися до елементів паливної системи, світлотехніки (ламп) та електропроводки. Також деякі з цих інструментів допоможуть при заміні “пробитого” колеса, натягуванні ременя приводу генератора тощо.

Набір інструменту для гаража

До вищеназваного мінімуму слід додати кілька позицій, які дозволять вам самотужки виконувати найпростіші види сервісних робіт. Адже як відомо, деякі з них власники змущені замовляти на СТО тільки через відсутність інструменту та пристосувань.

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Набір стандартних шестигранних ключів-голівок. Найбільший розмір голівки залежить від автомобіля – наприклад, у передньопривідних найбільша гайка зазвичай знаходиться на маточині переднього колеса. Набір фігурних ключів, які є на вашій машині – т. зв. «зірочок», внутрішніх шестигранників тощо. Але перед покупкою з’ясуйте, які саме з них вам можуть знадобитися. Викрутки. Можливо, вам доведеться розширити номенклатуру викруток – наприклад, придбати більш довгі або з більш тонким жалом. Найчастіше така потреба з’ясовується вже під час ремонту. Зйомник масляного фільтра. Завдяки йому ви зможете самостійно виконувати регламентне ТО із заміною мастила, а це – одна з найбільших статей витрат у власника нового (або майже нового) автомобіля. Зйомник конічних з’єднань – культових опор, наконечників рульового управління тощо. Але тут так само вибір залежить від моделі авто і вашої сміливості щодо ремонту.

Зйомник фільтра, свічковий ключ та ключі-”зірочки” треба підбирати конкретно до вашого автомобіля

Насамкінець трохи про якість інструменту. Якщо ви не збираєтеся заробляти гроші авторемонтом, не женіться за брендовим комплектом ціною кількасот доларів. Оберіть добротний інструмент середнього цінового діапазону, який розрахований не на роботу в умовах СТО, а на “любительскі” гаражні умови – такого буде цілком достатньо для нечастого користування при обслуговуванні сімейного авто.

Спокусливий вигляд мають різного роду дорожні набори інструменту разом з компресором та ліхтариком, але майте на увазі, що саме інструмент там часто-густо геть неякісний.

Такий набір може бути непоганим варіантом на випадок дрібного ремонту в дорозі, але часто-густо інструменти у таких валізках не дуже якісні.

Рекомендація Авто24

Інструмент у багажнику ще не гарантує, що ви зможете зарадити своїй автівці у випадку технічних проблем. Перш за все тому, що інструментом треба вміти користуватись. Тому, якщо у вас немає слюсарних навичок, ми порадимо вам заздалегідь здобути їх. Спробуйте у комфортних стаціонарних умовах – вдома чи у гаражі – розібрати та скласти щось за допомогою вашого набору інструментів. Або відремонтуйте щось нескладне самотужки, наприклад, поміняйте стару задубілу трубку паливопроводу, патрубок системи охолодження, розтрощений бризковик, зламану дверну ручку тощо. Це додаватиме вам впевненості на майбутнє.

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