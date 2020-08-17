Даже если автомобиль совершенно новый, никогда не помешает иметь к нему хотя бы небольшой набор инструментов. А тем более, если машина не первой свежести. Как выбрать необходимый инструмент?

Современная техника настолько сложна, что вероятности отказа нельзя исключать даже у более или менее свежей машины. Если это произойдет в дороге, некоторые неисправности можно устранить своими силами, чтобы вернуть автомобилю возможность самостоятельно двигаться.

Купить все инструменты в один прием, в готовом наборе, очень соблазнительно. Главное, чтобы в нем было все необходимое

А при большом желании и мелкие регламентные работы по обслуживанию вполне возможно выполнять собственными руками. Поэтому мы сейчас посоветуем вам два варианта набора инструмента для автомобиля.

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Минимальный набор инструмента в дорогу

Пассатижи среднего размера (ширина губок 8 – 10 мм). Две отвертки – с плоским шлицем шириной около 5 мм и крестообразную шириной около 4 мм. В идеале стоит приобрести небольшой набор – отвертку с несколькими сменными жалами. Ключ для свечей. Это несколько индивидуальный инструмент, размеры и длина которого зависит от типа свечей и конструкции головки цилиндров вашего двигателя. Ключи гаечные размером зева от 6 до 14-17 мм. Возможно, какие-то из этих размеров не применяются в вашей машине, но в целом это самые распространенные номиналы. Монтажная лопатка – “монтировка” шириной 1,5-2,0 см и длиной 25-50 см. Нож складной длиной лезвия 4-5 см.

Для экономии места ключи можно покупать поштучно – без громоздкого футляра-органайзера и только те, которые вам нужны

С помощью этого набора можно выполнить неотложные ремонтные работы – подтянуть хомуты на шлангах, затянуть гайки и болты, которые несанкционированно открутились, открутить крепления, добраться до элементов топливной системы, светотехники (ламп) и электропроводки. Также некоторые из этих инструментов помогут при замене "пробитого" колеса, натягивании ремня привода генератора и тому подобное.

Набор инструмента для гаража

К вышеназванному минимуму следует добавить несколько позиций, которые позволят вам самостоятельно выполнять простейшие виды сервисных работ. Ведь как известно, некоторые из них владельцы вынуждены заказывать на СТО только из-за отсутствия инструмента и приспособлений.

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Набор стандартных шестигранных ключей-головок. Наибольший размер головки зависит от автомобиля – например, у переднеприводных самая большая гайка обычно находится на ступице переднего колеса. Набор фигурных ключей, которые есть на вашей машине – т. н. “звездочек”, внутренних шестигранников и тому подобное. Но перед покупкой выясните, какие именно из них вам могут понадобиться. Отвертки. Возможно, вам придется расширить номенклатуру отверток – например, купить более длинные или с более тонким жалом. Чаще всего такая потребность выясняется уже во время ремонта. Съемник масляного фильтра. Благодаря ему вы сможете самостоятельно выполнять регламентное ТО с заменой смазки, а это – одна из самых больших статей расходов у владельца нового (или почти нового) автомобиля. Съемник конических соединений – шаровых опор, наконечников рулевого управления и тому подобное. Но здесь так же выбор зависит от модели авто и вашей решительности касательно планов по ремонту.

Съемник фильтра, свечной ключ и ключи-”звездочки” надо подбирать конкретно к вашему автомобилю

Наконец немного о качестве инструмента. Если вы не собираетесь зарабатывать деньги авторемонтом, не гонитесь за брендовым комплектом ценой в несколько сотен долларов. Выберите добротный инструмент среднего ценового диапазона, который рассчитан не на работу в условиях СТО, а на “любительские” гаражные условия – такого будет вполне достаточно для нечастого пользования при обслуживании семейного авто.

Соблазнительный вид имеют разного рода дорожные наборы инструмента вместе с компрессором и фонариком, но имейте в виду, что именно инструмент там сплошь и рядом совсем некачественный.

Такой набор может быть неплохим вариантом на случай мелкого ремонта в дороге, но часто инструменты в таких чемоданчиках не очень качественные.

Рекомендация Авто24

Инструмент в багажнике еще не гарантирует, что вы сможете помочь своей машине в случае технических проблем. Прежде всего потому, что инструментом надо уметь пользоваться. Поэтому, если у вас нет слесарных навыков, мы посоветуем вам заранее получить их. Попробуйте в комфортных стационарных условиях – дома или в гараже – разобрать и собрать что-то с помощью вашего набора инструментов. Или отремонтируйте что-то несложное самостоятельно, например, поменяйте старую задубевшую трубку топливопровода, патрубок системы охлаждения, разорванный брызговик, сломанную дверную ручку и тому подобное. Это прибавит вам уверенности на будущее.

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