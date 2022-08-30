НБУ готується оновити закон про автоцивілку. Якщо це станеться, вартість страхових полісів буде цілком співставною з європейськими країнами.

У Національному банку України планують оновлення законодавства стосовно страхування авто. Новий порядок хочуть ухвалити на заміну чинного закону, ухваленого ще 1 липня 2004 року, інформує НБУ.

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Оновлення закону мотивують виконанням зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема щодо імплементації норм Євродирективи Motor Insurance 2009/103/ЄС. Таким чином нововведення наблизять український ринок страхування до європейських стандартів.

У НБУ зазначили, що новий закон змінить правила на вітчизняному ринку автоцивілки та запровадить низку реформаційних змін. А також дасть змогу реформувати систему корпоративного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Йдеться, зокрема, про: