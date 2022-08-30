НБУ готується оновити закон про автоцивілку. Якщо це станеться, вартість страхових полісів буде цілком співставною з європейськими країнами.
У Національному банку України планують оновлення законодавства стосовно страхування авто. Новий порядок хочуть ухвалити на заміну чинного закону, ухваленого ще 1 липня 2004 року, інформує НБУ.
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Оновлення закону мотивують виконанням зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема щодо імплементації норм Євродирективи Motor Insurance 2009/103/ЄС. Таким чином нововведення наблизять український ринок страхування до європейських стандартів.
У НБУ зазначили, що новий закон змінить правила на вітчизняному ринку автоцивілки та запровадить низку реформаційних змін. А також дасть змогу реформувати систему корпоративного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Йдеться, зокрема, про:
- врегулювання страхового випадку та отримання страхової виплати у страховика, з яким укладено договір "автоцивілки" (пряме врегулювання);
- вільне ціноутворення та можливість урахування в ціні поліса безаварійного використання страхувальником транспортного засобу;
- поступове (протягом семи років) підвищення страхових сум до розмірів, передбачених Євродирективою 2021/2118 (1,3 млн євро) на одну потерпілу фізичну особу за шкоду, завдану здоров’ю і життю, та на один страховий випадок за шкоду, завдану майну;
- запровадження регулярних страхових виплат потерпілій особі у разі її інвалідності внаслідок ДТП та особам, що були на утриманні потерпілої особи, у разі її смерті;
- здійснення страхової виплати за пошкоджений транспортний засіб у розмірі витрат на його відновлення (виплати без зносу на СТО);
- скорочення строків розгляду заяви про страхове відшкодування тощо.