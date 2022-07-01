Зростання цін на автоцивілку пов’язане зі збільшенням лімітів виплат у разі ДТП.

Зміни стосуються не тільки класичним чином оформлених ДТП, але і європротоколу, за допомогою якого можна отримати компенсацію без участі співробітника поліції.

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Про це заявили в НБУ. На такий крок пішли для запровадження європейських стандартів в українську систему страхування. До того ж ціни на компоненти для транспорту помітно зросли – зміни допоможуть компенсувати різницю водіям, які змушені ремонтувати авто.

На скільки подорожчало страхування – точних цифр немає. У НБУ заявили, що суттєвих збільшень вартості не буде. Логічно припустити, що через збільшення виплат на компенсацію страхування подорожчає як мінімум на 10-20%.

Тепер за ДТП грошову виплату за одного потерпілого збільшено зі 130 до 160 тис. грн. За шкоду життю та здоров’ю сума зросла на 60 тис. грн – з 260 до 320 тис. грн.

Компенсація щодо європротоколу також зросла з 50 до 80 тис. грн.