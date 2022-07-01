Рост цен связан с увеличением лимитов выплат в случае ДТП.

Изменения касаются не только классическим образом оформленных ДТП, но и европротокола, с помощью которого можно получить компенсацию без участия сотрудника полиции.

Читайте также: Украинские страховые компании смогут вдвое повысить стоимость автогражданки

Об этом заявили в НБУ. На такой шаг пошли для внедрения европейских стандартов в украинскую систему страхования. К тому же цены на компоненты для транспорта заметно выросли – изменения помогут компенсировать разницу водителям, которые вынуждены ремонтировать авто.

На сколько подорожало страхование – точных цифр нет. В НБУ заявили, что существенных увеличений стоимости не будет. Логично предположить, что из-за увеличения выплат на компенсацию страхование подорожает как минимум на 10-20%.

Теперь за ДТП денежную выплату за одного потерпевшего увеличена со 130 до 160 тыс. грн. За ущерб жизни и здоровью сумма выросла на 60 тыс. грн – с 260 до 320 тыс. грн.

Компенсация по европротоколу также выросла с 50 до 80 тыс. грн.