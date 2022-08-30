НБУ готовится обновить закон об автогражданке. Если это произойдет, стоимость страховых полисов будет вполне сопоставима с европейскими странами.

В Национальном банке Украины планируют обновление законодательства относительно страхования авто. Новый порядок хотят принять на замену действующего закона, принятого еще 1 июля 2004 года, информирует НБУ.

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Обновление закона мотивируют выполнением обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности относительно имплементации норм Евродирективы Motor Insurance 2009/103/ЕС. Таким образом нововведения приблизят украинский рынок страхования к европейским стандартам.

В НБУ отметили, что новый закон изменит правила на отечественном рынке автогражданки и введет ряд реформационных изменений. А также позволит реформировать систему корпоративного управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Речь идет, в частности, о: