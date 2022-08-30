НБУ готовится обновить закон об автогражданке. Если это произойдет, стоимость страховых полисов будет вполне сопоставима с европейскими странами.
В Национальном банке Украины планируют обновление законодательства относительно страхования авто. Новый порядок хотят принять на замену действующего закона, принятого еще 1 июля 2004 года, информирует НБУ.
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Обновление закона мотивируют выполнением обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности относительно имплементации норм Евродирективы Motor Insurance 2009/103/ЕС. Таким образом нововведения приблизят украинский рынок страхования к европейским стандартам.
В НБУ отметили, что новый закон изменит правила на отечественном рынке автогражданки и введет ряд реформационных изменений. А также позволит реформировать систему корпоративного управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Речь идет, в частности, о:
- урегулировании страхового случая и получении страховой выплаты у страховщика, с которым заключен договор “автогражданки” (прямое урегулирование);
- свободном ценообразовании и возможности учета в цене полиса безаварийного использования страхователем транспортного средства;
- постепенном (в течение семи лет) повышении страховых сумм до размеров, предусмотренных Евродирективой 2021/2118 (1,3 млн евро) на одно потерпевшее физическое лицо за вред, причиненный здоровью и жизни, и на один страховой случай за вред, причиненный имуществу;
- введении регулярных страховых выплат потерпевшему лицу в случае его инвалидности вследствие ДТП и лицам, которые были на иждивении потерпевшего лица, в случае его смерти;
- осуществлении страховой выплаты за поврежденное транспортное средство в размере расходов на его восстановление (выплаты без износа на СТО);
- сокращении сроков рассмотрения заявления о страховом возмещении и др.