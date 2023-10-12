У мобільному додатку «Дія» в бета-тесті запущено сервіс купівлі/продажу автомобіля. Завдяки сервісу можна буде за кілька кліків продати автомобіль у «Дії».

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі.

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«Зараз у бета-тесті запущено можливість купити, продати автомобіль у «Дії». Без центру МВС, без послуг «бігунків», які пропонують купити місце в черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у «Дії», – сказав Федоров.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що у вересні процес купівлі-продажу автомобілів буде переведено в цифровий варіант у «Дії». Він розповів скасування обов'язкової технічної експертизи: її здійснюватимуть тільки під час першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця.