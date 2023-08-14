Оформлення договорів купівлі-продажу авто у "Дії" планують дозволити до кінця вересня.

В Україні до кінця вересня планують запровадити можливість оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн у додатку "Дія", про це повідомили в МВС.

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“Наприкінці вересня плануємо разом із Мінцифри запровадити оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн. Громадянам не потрібно буде безпосередньо приходити до територіального сервісного центру, а вони зможуть через застосунок "Дія" оформити відповідний договір купівлі-продажу та отримати поштою номерний знак і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу”, – сказав заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпʼятий.

Окрім того, з 6 серпня набрала чинності постанова уряду, яка дозволяє автосалонам здійснювати реєстраційні дії з автомобілями замість громадян. Це означає, що тепер громадянам не потрібно буде звертатися до територіального сервісного центру МВС, щоб зареєструвати новий автомобіль. Автосалон зможе зробити це замість них, і громадянин зможе виїхати з салону на повністю оформленому автомобілі.