Оформление договоров купли-продажи авто в "Дія" планируют разрешить до конца сентября.

В Украине до конца сентября планируют ввести возможность оформления договора купли-продажи автомобиля онлайн в приложении “Дія”, сообщили в МВД.

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“В конце сентября планируем вместе с Минцифры ввести оформление договора купли-продажи автомобиля онлайн. Гражданам не нужно будет непосредственно приходить в территориальный сервисный центр, а они смогут через приложение "Дія" оформить соответствующий договор купли-продажи и получить по почте номерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства”, – сказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Кроме того, с 6 августа вступило в силу постановление правительства, разрешающее автосалонам совершать регистрационные действия с автомобилями вместо граждан. Это значит, что теперь гражданам не нужно будет обращаться в территориальный сервисный центр МВД, чтобы зарегистрировать новый автомобиль. Автосалон сможет сделать это вместо них и гражданин сможет выехать из салона на полностью оформленном автомобиле.