В мобильном приложении «Дія» в бета-тесте запущен сервис купли/продажи автомобиля. Благодаря сервису можно будет за несколько кликов продать автомобиль в Дії.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме.

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«Сейчас у бета-теста запущена возможность купить, продать автомобиль в «Дії». Без центра МВД, без услуг бегунков, которые предлагают купить место в очереди. Через несколько кликов можно продать автомобиль в «Дії», – сказал Федоров.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в сентябре процесс купли-продажи автомобилей будет переведен в цифровой вариант в “Дії”. Он также рассказал об отмене обязательной технической экспертизы: ее будут осуществлять только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя.