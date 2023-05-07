Бажання прибрати в салоні свого авто власними руками виникає з різних причин: випало вільні півдня, треба продавати машину, набридло їздити в неохайному інтер’єрі… Хай там як, задача це цілком реальна, щобільше – в чомусь захоплююча і навіть творча. А в результаті можна отримати майже новий салон.

Можливо, термін “детейлінг” використовувати тут не зовсім правильно, але мова приблизно про те ж саме. Ретельне очищення кожної дрібної деталі в салоні позбавляє його ефекту старіння, коли начебто і серйозних вад немає, але все одно інтер’єр сприймається як несвіжий, зношений.

З іншого боку, ця робота мало відрізняється від звичайного прибирання, тож її цілком можливо зробити самотужки. А оскільки голова при цьому буде вільною, можна поєднати цю механічну працю з чимось більш інтелектуальним – наприклад, увімкнувши в машині аудіокнигу, подкаст або лекцію шанованого вами блогера.

Ретельна і некваплива робота може перетворити добряче “поюзаний” інтер’єр в майже новий. Головне, щоб не було зламаних та безнадійно пошкоджених деталей.

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Що потрібно

Для детейлінга власними руками вам знадобляться елементарні інструменти.

Миючий засіб або рідке мило . Він потрібен не тільки для кращого подолання забруднень. Вода з присутністю миючого препарату при висиханні не залишає слідів від крапель.

Пензлик, а краще два . Невеликий, порядку 1–1,5 см завширшки, але жорсткий. Такий можна знайти у канцелярському господарстві вашої дитини або у відділі, де продають фарби.

Зубна щітка. Звісно, згодиться і вживана, головне, щоб раніше нею не очищали двигун він мазуту.

Віхоть, м’який і не малий . Це може бути старий махровий рушник, байкова пелюшка, рукав від флісової кофти. Треба буде заздалегідь розчленувати цю ганчірку як мінімум на чотири шматки.

Поліроль для пластику . Радимо обирати не масний, а матовий – після нього пластик отримує природній вигляд нового матеріалу.

Реставратор (засіб для догляду) гуми. Найчастіше ми купуємо такий для натирання шин, але гума ущільнювачів дверей та вікон мало від них відрізняється.

Трохи води. Вистачить і півлітра. Зручно буде налити воду в невелику місткість, де можна буде промивати пензлик (щітку).

Візуально старять салон пил та нашарування забруднень у різного роду щілинах та заглибленнях оздоблення. Ці місця треба очищувати в першу чергу.

Що треба робити

Завдання просте: очистити від бруду і пилу кожен міліметр оздоблення інтер’єру. Це робиться за звичною для вас технологією на відкритих поверхнях (вологе чищення серветкою плюс натирання поліроллю) і за допомогою пензлика або щітки – в щілинах, заглибленнях та в інших важкодоступних для серветки, але доступних для ока місцях.

Вам треба буде дістатися вашим нехитрим інструментом, пензликом або щіткою:

в стики панелей – на торпедо, консолі, картах дверей тощо;

в щілини між кнопками перемикачів на навколо них;

в глибину решіток дефлекторів системи опалення;

в декоративні насічки на ручках, важелях, “крутилках” – скрізь, де може накопичитися старий пил або бруд;

під ручки відмикання дверей;

до гумової окантовки віконного скла – і ззовні, і з боку салону;

рамки салонного дзеркала;

кріплення протисонячних козирків;

у складки гумових ущільнювачів дверей.

Так, ви можете заперечити, що в більшості вказаних місць бруду вас немає. І будете мати рацію. Але пластик або гума там все одно матимуть “старий”, несвіжий вигляд – через тонкий шар присохлого пилу, природнє старіння матеріалу або інші причини. І ви вашим миючим засобом та поліроллю маєте повернути поверхням цих деталей колишній вигляд.

Подряпаним пластиковим деталям можна повернути блиск шляхом полірування, але це вже серйозна професійна робота, яка не допускає помилок.

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Порядок дій

Логіка ваших дій має бути такою: зайві відкладення на пластику (гумі) треба розмочити, прибрати разом з вологою, потім поверхню висушити і за можливості – змастити препаратом, який поверне поверхні новий вигляд. В ательє з детейлінгу, де консультували журналіста “Авто 24”, майстер діє так:

У щілинах та заглибленнях пластику пензликом, щедро змоченим мильним розчином, треба розмочити наявні там забруднення.

Після витримки в півхвилини чистим сухим пензликом ми прибрати брудну вологу. Можливо, цю операцію доведеться повторити;

Якщо вийде, висушити зазначене місце “пухнастою” серветкою.

Коли пластик остаточно висохне, поверніться до цього місця, щоб пензликом, змоченим поліроллю, обробити поверхню. Знову-ж таки, не залишайте надмірної кількості препарату. Якщо є змога, на завершення так само протріть зазначене місце серветкою, або – чистим сухим пензлем.

Гумове обрамлення скла у вікнах іноді має старий вигляд навіть зсередини салону. Часто в цьому винен шар сухого бруду, нанесений взимку конденсатом зі скла. Спочатку цю смужку треба промити віхтем або зубною щіткою, просушити, обробити реставратором гуми;

Гумові ущільнювачі дверей і кришки багажника, якщо вони не вкриті буквально брудом, можна відразу обробляти реставратором гуми – згідно з інструкцією на упаковці. Важливо після обробки ретельно витерти гумку сухим віхтем, щоб прибрати зайвий блиск гуми.

Чого боятись

Якщо ви не впевнені у своїх слюсарних навичках, краще нічого в оздобленні не розбирайте – тоді ви нічого не зламаєте.

Уникайте потрапляння вологи на тканину, особливо якщо вода – з миючим засобом та не особливо чиста: можуть утворитися розводи, а всю текстильну деталь доведеться прати або “хімчистити”.

Будьте обережні с різного роду вологими серветками – відомі випадки, коли вони (певно через агресивність рідини, якою вони змочені) залишали білі розводи на поверхні пластику.

Важливий момент детейлінгу будь-якого рівня – не пропустити жодного закутка, у тому числі – накладок педалей, “різьблення” важелів, протисонячних щитків.

Рекомендація “Авто 24”

Дуже корисно завчасно, ще до початку генерального прибирання в салоні, оглянути його критичним оком і зробити дефектування – щоб побачити, де що пошкоджено. Якщо буде змога, треба придбати цілі деталі оздобленні інтер’єру замість зламаних. Ви можете здивуватись, але для багатьох популярних моделей насправді продається достатньо фурнітури, пістонів, кріплень та подібних дрібничок, особливо тих, які на даній моделі часто ламаються. В деяких випадках буде швидше і дешевше придбати потрібне не в інтернеті, не в магазині, а на найближчому шроті-розборці. Одне слово, і тут треба буде проявити фантазію.

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