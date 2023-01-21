Всі звикли шукати сліди колишнього ДТП у зовнішності автомобіля. Між тим, кілька характерних маркерів можна легко знайти і в інтер’єрі. “Авто 24” підготував огляд таких прикмет.

Маємо відразу зазначити, що не всі з указаних нижче особливостей неодмінно є індикатором участі машини у важкій аварії. Але якщо в салоні є відразу кілька таких ознак, це вже не випадковість, і слід заглибитися в історію цього екземпляра.

Найчастіше сліди ДТП в салоні виявляються на торпедо. Тут багато великих і малих елементів, які після ДТП бувають погано узгоджені між собою.

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Кермо

Перш за все перевірте рівність площини керма, адже його обід часто вигинається від контакту з грудьми водія. Захована у кермо подушка безпеки, “вистрілюючи” в момент ДТП, руйнує облицювання маточини кермового колеса. В залежності від конструкції “баранки”, цю деталь намагаються обшити шкірою або шкірозамінником заново, заклеїти зсередини або замінити. Тож сліди ремонту на маточині керма – підстави для підозр.

Часто ремонтникам доводиться купувати цілком інше кермо, і якщо воно буде зовні новішим за торпедо та інші деталі інтер’єру, це може виказати приховане ДТП. Також мають викликати підозри зайві, незадіяні кнопки на кермі, або його функції, непритаманні комплектації даного екземпляра машини.

Щоправда, може бути, що кермо замінили або перетягнули шкірою через те, що його “бублик” витерся від тривалого контакту з руками водія. Але на більшості моделей таке буває не раніше ніж після 100 тис. км пробігу.

Змінна накладка подушки або все кермо коштують чимало, тому часто власники намагаються замаскувати факт спрацювання аербега власними силами.

Оббивка торпедо

Подушка, яка вилітає з торпедо, прориває її оббивку на найбільш видному місці. На всі 100% приховати сліди цієї прикрої події неможливо, тому панель або нашвидку ремонтують, маскуючи лінію розриву, або замінюють на цілу. Перше виявити легко, друге – складніше, хоча заміну іноді виказують нерівні стики панелей та сліди інструментів на гвинтах кріплення.

У деяких машин можна “культурно” замінити накладку, яка затуляє відсік з айрбегом в торпедо. Але це зазвичай недешево, і не всі власники звертаються для цього на СТО. А виконання робіт кустарно часто можна помітити.

Проте, майте на увазі, що в багатьох моделях авто фронтальна подушка безпеки не спрацьовує, якщо людина навпроти неї не була пристебнута ременем безпеки, або якщо сидіння взагалі було вільним. Крім того, подушки не вмикаються при незначних зіткненнях або вмикаються лише деякі з них.

Часто приховати спрацювання фронтальної подушки неможливо: або заміна торпедо, або помітне неозброєним оком кустарне маскування.

Тобто цілі оригінальні подушки – ще не гарантія того, що машина не була “поцілована”. Хоча з іншого боку, розчавлений через легке торкання бампер – ще не причина відмовлятися від покупки цікавого і давно відремонтованого екземпляра.

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Панелі облицювання

Якщо після аварії салон автомобіля розбирали, не завжди вдається скласти усі деталі так, як це було з заводу, особливо якщо використані неоригінальні деталі.

В першу чергу ремонтники економлять на різного роду кліпсах та пістонах, тому пластикові панелі можуть стояти нерівно, з надмірними або нерівними зазорами. Але причину, з якої розбирали інтер’єр, треба конкретизувати – можливо, попередній власник всього лише встановлював парктронік або прокладав дроти до додаткових гучномовців?

Насправді подушок безпеки в машині може бути ціла дюжина, але при незначних ДТП спрацьовують не всі.

Сидіння

Під час ДТП іноді страждають механічні елементи передніх крісел. Зокрема, при ударі ззаду ламається шарнір нахилу спинки (водій чи пасажир ламають його вагою свого тіла, яке подається назад). Тому варто перевірити роботу усіх налаштувань сидінь, цілісність підголівника та місць, де зашивають бокові подушки безпеки.

Дрібні деталі

Слабкими точками в інтер’єрі у випадку ДТП є перемикачі, кришки, ручки та інші дрібні деталі, які виступають над поверхнями. Вони обламуються під час неконтрольованих переміщень тіл та предметів при еволюціях аварійної машини. Розпитайте у власника, чому важелі під кермом або, скажімо, протисонячні козирки мають різний відтінок або сліди демонтажу на кріпленнях.

Рекомендація “Авто 24”

В автомобільному співтоваристві машина після ДТП вважається чимось страшним і неприйнятним. Між тим, знайти автомобіль у віці 7 – 10 років без пошкоджень практично неможливо, як би не намагалися це довести численні професіонали вторинного авторинку. Насправді у для другого-третього власника незначне зіткнення его машини десь у минулому не становить великої проблеми. Тим більше якщо усі пошкодження були якісно відремонтовані з дотриманням дилерських технологій, з відновленням антикорозійного захисту та декоративних покриттів.

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