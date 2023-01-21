Все привыкли искать следы ДТП во внешности автомобиля. Между тем несколько характерных маркеров можно легко найти и в интерьере. "Авто 24" подготовил обзор таких примет.

Следует сразу отметить, что не все из указанных ниже особенностей непременно являются индикатором участия машины в тяжелой аварии. Но если в салоне есть сразу несколько таких признаков, это уже не случайность, и следует углубиться в историю данного экземпляра.

Чаще всего следы ДТП в салоне обнаруживаются на торпедо. Здесь много больших и малых элементов, которые после ДТП бывают плохо согласованы между собой.

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Руль

Прежде всего проверьте ровность плоскости руля, ведь его обод часто изгибается от контакта с грудью водителя. Спрятанная в руль подушка безопасности, выстреливая в момент ДТП, разрушает облицовку ступицы руля. В зависимости от конструкции "баранки", эту деталь пытаются обшить кожей или кожзаменителем заново, заклеить изнутри или заменить. Следы ремонта на ступице руля – основания для подозрений.

Часто ремонтниками приходится покупать другой руль, и если он будет внешне новее торпедо и других деталей интерьера, это может выдать скрытое ДТП. Также должны вызывать подозрения лишние, незадействованные кнопки на руле, или его функции, не присущие комплектации данного экземпляра машины.

Правда, может быть, что руль заменили или перетянули кожей из-за того, что его "баранка" вытерлась от длительного контакта с руками водителя. Но на большинстве моделей такое бывает не раньше, чем после 100 тыс. км пробега.

Сменная накладка подушки или весь руль стоят немалых денег, поэтому часто владельцы пытаются замаскировать факт срабатывания аэрбега собственными силами.

Обивка торпедо

Подушка, вылетающая из торпедо, прорывает его обивку на самом видном месте. На все 100% скрыть следы этого досадного события невозможно, поэтому панель или наскоро ремонтируют, маскируя линию разрыва, или заменяют целой. Первое обнаружить легко, второе – сложнее, хотя замену иногда выдают неровные стыки панелей и следы инструментов на крепежных деталях.

У некоторых машин можно "культурно" заменить накладку, прикрывающую отсек с айрбегом в торпедо. Но это обычно дорого, и не все владельцы обращаются для этого на СТО. А выполнение работ по-кустарному часто можно заметить.

Однако, имейте в виду, что во многих моделях авто фронтальная подушка безопасности не срабатывает, если человек напротив нее не был пристегнут ремнем безопасности, или если сиденье вообще было свободным. Кроме того, подушки не включаются при незначительных столкновениях или включаются только некоторые из них.

Часто скрыть сработку фронтальной подушки невозможно: либо замена торпедо, либо заметная невооруженным глазом кустарная маскировка.

То есть целые оригинальные подушки – еще не гарантия того, что машина не была “поцелована”. Хотя с другой стороны, раздавленный из-за легкого касания бампер – еще не причина отказываться от покупки интересного и давно отремонтированного экземпляра.

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Панели облицовки

Если после аварии салон автомобиля разбирали, не всегда удается сложить все детали, как это было с завода, особенно если использованы какие-либо неоригинальные компоненты.

В первую очередь ремонтники экономят на разного рода клипсах и пистонах, поэтому пластиковые панели могут стоять неровно, с чрезмерными или неровными зазорами. Но причину, по которой разбирали интерьер, нужно конкретизировать – возможно, предыдущий владелец всего-навсего устанавливал парктроник или прокладывал провода к дополнительным громкоговорителям?

На самом деле подушек безопасности в машине может быть целая дюжина, но при незначительных ДТП срабатывают не все.

Сидения

При ДТП иногда страдают механические элементы передних кресел. В частности, при ударе сзади ломается шарнир наклона спинки (водитель или пассажир ломают его весом своего тела, когда оно откидывается назад). Поэтому следует проверить работу всех настроек сидений, цельность подголовника и мест, где зашивают боковые подушки безопасности.

Мелкие детали

Слабыми точками интерьера в случае ДТП являются переключатели, крышки, ручки и другие мелкие детали, выступающие над поверхностями. Они обламываются при неконтролируемых перемещениях тел и предметов при эволюциях аварийной машины. Расспросите у владельца, почему рычаги под рулем или, скажем, противосолнечные козырьки имеют разный оттенок или откуда взялись следы инструмента на крепежных деталях.

Рекомендация "Авто 24"

В автомобильном сообществе машина после ДТП считается чем-то страшным и неприемлемым. Между тем найти автомобиль в возрасте 7 – 10 лет без повреждений практически невозможно, как бы ни пытались доказать обратное многочисленные профессионалы вторичного авторынка. На самом деле, для второго-третьего владельца незначительное столкновение его машины где-то в прошлом не представляет большой проблемы. Тем более если все повреждения были качественно отремонтированы с соблюдением дилерских технологий, с восстановлением антикоррозионной защиты и декоративных покрытий.

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