Автовиробники роблять все можливе, щоб машина сприймалась нами як друга домівка – і ми охоче “ведемося” на їхній заклик. Але ж салон автівки – не вітальня чи не кухня, а необережність з напоями може призвести до серйозного ремонту. Як нейтралізувати ймовірну шкоду від води на кнопках?

Так, можна запровадити у машині абсолютний “сухий закон” і не пускати в салон нікого з напоями в будь-якій тарі. Але ж ми платимо чималі гроші за багаті комплектації інтер’єру – і тут будемо раптом відмовляти собі в задоволенні посмакувати кавою чи прохолодним напоєм?

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У чому загроза

Рідина небезпечна тим, що завдяки своїй текучості може проникнути туди, де на неї не чекали. Додається до проблеми специфіка підмоченого об’єкта – електрообладнання, та ще й рідини бувають різні, з додатковими “вражаючими факторами”. Тому за наслідками можливі варіанти:

Рідини з вмістом цукру склеюють рухомі частини кнопок, які натискуються, але після того не повертаються у вихідне положення;

Рідини з кислотами (тонізуючі напої типу “кола”, соки) провокують окислення та корозію контактів вимикачів;

Рідини, особливо з вмістом кислоти, під впливом струму та температури перетворюються на агресивний електроліт, який активно руйнує мідні доріжки та контакти.

За великої кількості рідини вона може потрапити не лише на вимикачі, а й на доріжки друкованої плати (там, де вона є), і пошкодити їх так само, як і контакти кнопок;

З більшості типів мікровимикачів неможливо видалити воду іншим шляхом ніж її природнє випаровування. За цей час їхні контакти встигають окислитись та втратити штатну працездатність.

Треба сказати, що кнопки на панелях автомобіля умовно можна розділити на два види. По-перше, це доволі грубі з великим ходом, які керують відносно великим струмом. Найчастіше це керування склопідйомниками, електричним стоянковим гальмом, круїз-контролем та лімітом швидкості (наприклад, у моделей Renault), регулюваннями сидінь. По-друге, це більш тендітні кнопки, які мають малий хід при натискуванні і керують споживачами через електронний модуль.

Кнопки, які ми бачимо на торпедо – зазвичай лише пластик. Власне вимикачі як правило ховаються в глибині (прямокутні елементи з кольоровим виступом посередині). На них напій потрапляє не завжди.

Перші кнопки менш вразливі до вологи, вони простіше просушуються. Для других “кавовий потоп” може стати катастрофою – їхні контакти слабкі, і часто це не окремі контакти, а стандартні мікровимикачі, впаяні у друковану плату – примусово видалити з них воду неможливо.

Що робити

Універсального рецепту на будь-який випадок “потопу” немає. Багато що залежить від конструкції кнопок, від струму, який ними комутується, від кількості рідини та від її якості.

Швидко вимкніть запалювання.

Приберіть вологу з панелі та зовнішніх поверхонь кнопок. Найкраще це робити паперовою серветкою.

Не зволікаючи, починайте “промакувати” кінчиками серветок вологу з щілин між кнопками та панеллю, на якій вони розташовані. За можливості заводьте серветку якомога глибше під кнопку, вибирайте з-під неї вологу і повторюйте операцію, поки серветка не виходитиме назовні сухою.

Телефонуйте на СТО та просіть консультації електрика, який знає конструкцію електровимикачів вашої моделі. Він може дати вам поради щодо подальших дій.

Якщо ви вирішили усувати наслідки заливання самотужки, спробуйте спочатку просушити кнопки. Може бути, що після випаровування вологи не буде жодних наслідків, особливо якщо напій не містив цукру. Треба кілька днів потримати салон у теплі, щоб волога випарувалась. Але якщо напій був густий, з багатьма інгредієнтами, навіть після видалення води сухий залишок цих домішок заважатиме кнопкам рухатись, а то й блокує контакти.

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Ризикований експрес-метод : промити кнопки спиртом зовні, не розбираючи, просто на місці, допомагаючи серветкою або щіткою, наприклад, зубною. Це може допомогти, якщо солодка рідина заліпила самі лише зовнішні кнопки. З іншого боку, спирт може протекти вглибину панелі і донести з собою цукор та інші домішки на плату та власне у вимикачі. Одне слово, або пан, або пропав.

Найнадійніший спосіб – розібрати панель, витягнути кнопки та плату і ретельно промити все спиртом. На СТО за такі копіткі роботи не беруться, пропонуючи замінити все разом.

В добротних авто плата керування під панеллю прикрита гумовим екраном. В більшості випадків він захистить найдорожчу електроніку від ”потопу”.

Чого не можна робити

У гарячці спроб виправити скоєне члени екіпажу можуть навпаки збільшити шкоду, завдану вологою. Пам’ятайте, чого не можна робити, коли рідина потрапляє в кнопки:

Продувати залиті кнопки з компресора або ротом. Повітря може загнати вологу туди, куди вона, на щастя, природнім шляхом не потрапила – в глибину кнопок та на плату. Де вона накоїть більшої біди і звідки їй буде важче випаритись.

Користуватись мокрими кнопками за призначенням, вмикаючи електроприлади. Під впливом струму активуються всі негативні процеси в контактах – нагрівання, корозія, окислення.

Прискорювати просушення залитих кнопок, впритул продуваючи їх феном або тепловентилятором. Перегрів може вивести з ладу пластикові та гумові деталі, зокрема, через деформацію.

Напій створює кнопкам на торпедо загрози двох рівнів: “приклеювання” зовнішніх кнопок (на фото) та корозія чи залипання вимикачів.

Превентивні заходи

Не відмовляючи вас від споживання напоїв у машині, на правах досвідчених мандрівників дамо кілька порад щодо “рідинної безпеки” в салоні.

Використовуйте стакани з кришечками, причому ретельні закритими – вони обмежать кількість напою, який потрапить на електрообладнання у випадку прикрої несподіванки.

Під час кава-брейку тримайте під рукою (в бардачку) серветки або паперові рушники. Якщо в процесі споживання беруть участь діти, вразливі зони салону варто завчасно закрити рушником.

Для більшої впевненості варто мати власну чашку з надійною кришкою, яка добре підходить до підстаканників вашої машини. З нею можна відразу прямувати до кавомашини на АЗС. За бажання можна підібрати чашку-термос навіть у стиль вашого інтер’єру або забрендировану символікою вашої марки .

Якщо ви полюбляєте щось пити, перебуваючи в машині, у вас має бути надійна чашка, узгоджена за розмірами з підстаканником автомобіля.

Рекомендація Авто 24

Якщо гроші для вас не проблема і ремонт панелі з кнопками вас не лякає, перш ніж розмахувати в салоні посудом з рідинами, майте на увазі ще одну річ. Сторонні речовини, потрапивши в елементи електроніки сучасного авто, можуть на якійсь час вивести з ладу всю машину – так, що вона не зможе доставити вас до дому, а себе – до автомайстерні. І добре, якщо це станеться в населеному пункті, а не взимку, скажімо, на безлюдній заміській трасі. Тож ще раз закликаємо вас до обережності.

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