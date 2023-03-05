Автопроизводители делают все возможное, чтобы машина воспринималась нами как второй дом – и мы охотно "ведёмся" на их призыв. Но ведь интерьер автомобиля – не гостинная и не кухня, а неосторожность с напитками может привести к серьезному ремонту. Как нейтрализовать возможный ущерб от воды на кнопках?
Да, можно ввести в машине абсолютный "сухой закон" и не пускать в салон никого с напитками в любой таре. Но ведь мы платим немалые деньги за богатые комплектации интерьера – и тут будем вдруг отказывать себе в удовольствии побаловаться кофейком или газировкой?
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В чем угроза
Жидкость сама по себе опасна тем, что благодаря своей текучести может проникнуть туда, где нежелательны любые посторонние тела. Прилагается к проблеме специфика подмоченного объекта электрооборудования. Да и жидкости бывают разные, с дополнительными “поражающими факторами”. Поэтому и по результатам возможны варианты:
- Жидкости с содержанием сахара склеивают подвижные части кнопок; они нажимаются, но после этого не возвращаются в исходное положение;
- Жидкости с кислотами (тонизирующие напитки типа "колы", соки) провоцируют окисление и коррозию контактов выключателей;
- При большом количестве жидкости она может попасть не только на выключатели, но и на дорожки печатной платы (там, где она есть) и повредить их так же, как и контакты кнопок;
- Жидкости, особенно с содержанием кислоты, под влиянием тока и температуры превращаются в агрессивный электролит, активно разрушающий медные дорожки платы и контакты;
- Из большинства типов микровыключателей невозможно удалить воду другим путем, чем ее естественное испарение. За это время их контакты успевают окислиться и лишиться штатной работоспособности.
Надо сказать, что кнопки на панелях автомобиля можно условно разделить на два вида. Во-первых, это довольно грубые с большим ходом, управляющие относительно большим током. Чаще всего это управление стеклоподъемниками, электрическим стояночным тормозом, круиз-контролем и лимитом скорости (например, у моделей Renault), регулировками сидений. Во-вторых, это более хрупкие кнопки, имеющие малый ход при нажатии и управляющие потребителями через электронный модуль.
Кнопки, которые мы видим на торпедо – обычно только пластик. Собственно выключатели обычно прячутся в глубине (прямоугольные элементы с цветным выступом посередине). На них напиток попадает не всегда.
Первые кнопки менее уязвимы к влаге, они проще просушиваются. Для вторых "кофейный потоп" может стать катастрофой – их контакты слабы, и обычно это не отдельные контакты, а стандартные микровыключатели, впаянные в печатную плату – принудительно удалить из них воду невозможно.
Что делать
Универсального рецепта на любой случай потопа нет. Многое зависит от конструкции кнопок, от коммутируемого тока, от количества жидкости и от ее качества.
- Быстро выключите зажигание.
- Удалите воду с панели и наружных поверхностей кнопок. Лучше всего это делать бумажной салфеткой.
- Не мешкая, начинайте промакивать кончиками салфеток влагу из щелей между кнопками и панелью, на которой они расположены. По возможности заводите салфетку как можно глубже под кнопку, выбирайте из-под нее влагу и повторяйте операцию, пока салфетка не будет выходить наружу сухой.
- Звоните на СТО и просите консультации электрика, знающего конструкцию электровыключателей вашей модели. Он может дать вам советы по дальнейшим действиям.
- Если вы решили устранять последствия заливки самостоятельно, попробуйте сначала просушить кнопки. Может быть, после испарения влаги не будет никаких последствий, особенно если напиток не содержал сахара и кислоты. Надо несколько дней подержать салон в тепле, чтобы влага улетучилась. Но если напиток был густой, со многими ингредиентами, даже после ухода воды сухой остаток этих примесей будет мешать кнопкам двигаться, а то и блокирует контакты.
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- Рискованный экспресс-метод: промыть кнопки спиртом снаружи, не разбирая, прямо на месте, помогая салфеткой или щеткой, например зубной. Это может помочь, если сладкая жидкость залепила только внешние пластиковые кнопки. С другой стороны, спирт может протечь в глубину панели и донести с собой сахар и другие примеси на плату и в выключатели. Словом, или пан, или пропал.
- Самый надежный способ – разобрать панель, вытащить кнопки и плату и тщательно промыть спиртом. На СТО за такие кропотливые работы не берутся, предлагая заменить все в сборе.
В добротных авто плата управления под панелью прикрыта резиновым экраном. В большинстве случаев он защитит дорогую электронику от ”потопа”.
Чего нельзя делать
В горячке попыток исправить содеянное члены экипажа могут наоборот усилить ущерб, причиненный влагой. Помните, чего нельзя делать, когда жидкость попадает в кнопки:
- Продувать залитые кнопки воздухом из компрессора или ртом. Воздух может загнать влагу туда, куда она, по счастью, естественным путем не попала – в глубину, на выключатели и на плату. Где она натворит больше бед и откуда ей будет труднее испариться.
- Использовать мокрые кнопки по назначению, включая и выключая электроприборы. Под действием тока активируются все отрицательные процессы в контактах – нагрев, коррозия, окисление.
- Ускорять просушку залитых кнопок, вплотную продувая их феном или тепловентилятором. Перегрев может вывести из строя пластиковые и резиновые детали, в частности из-за деформации.
Напиток создает кнопкам на торпедо угрозы двух уровней: приклеивание внешних кнопок (на фото) и коррозия или залипание выключателей.
Превентивные мероприятия
Не отговаривая вас от потребления напитков в машине, на правах опытных путешественников осмелимся дать несколько советов относительно "жидкостной безопасности" в салоне.
- Используйте стаканы с крышечками, причем тщательными закрытыми – они ограничат количество напитка, который попадет на электрооборудование в случае досадной неожиданности.
- Во время кофе-брейка держите под рукой (в бардачке) салфетки или бумажные полотенца. Если в процессе потребления участвуют дети, уязвимые зоны салона следует заранее закрыть полотенцем.
- Для большей уверенности стоит иметь свою чашку с надежной крышкой, которая хорошо подходит к подстаканникам вашей машины. С ней можно сразу направляться к кофемашине на АЗС. При желании можно подобрать чашку-термос даже в стиль вашего интерьера или забрендированную символикой вашей марки.
Если вы любите что-нибудь пить, находясь в машине, у вас должна быть надежная кружка, согласованная по размерам с подстаканником автомобиля.
Рекомендация Авто 24
Если деньги для вас не проблема и ремонт панели с кнопками вас не пугает, прежде чем размахивать в салоне посудой с жидкостями, имейте в виду еще одну вещь. Посторонние вещества, попав в элементы электроники современного авто, могут на время вывести из строя всю машину – так, что она не сможет доставить вас домой, а себя – в автомастерскую. И хорошо, если это произойдет в населенном пункте, а не, скажем, зимой на безлюдной загородной трассе. Поэтому еще раз призываем вас к осторожности.
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