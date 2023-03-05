Автопроизводители делают все возможное, чтобы машина воспринималась нами как второй дом – и мы охотно "ведёмся" на их призыв. Но ведь интерьер автомобиля – не гостинная и не кухня, а неосторожность с напитками может привести к серьезному ремонту. Как нейтрализовать возможный ущерб от воды на кнопках?

Да, можно ввести в машине абсолютный "сухой закон" и не пускать в салон никого с напитками в любой таре. Но ведь мы платим немалые деньги за богатые комплектации интерьера – и тут будем вдруг отказывать себе в удовольствии побаловаться кофейком или газировкой?

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В чем угроза

Жидкость сама по себе опасна тем, что благодаря своей текучести может проникнуть туда, где нежелательны любые посторонние тела. Прилагается к проблеме специфика подмоченного объекта электрооборудования. Да и жидкости бывают разные, с дополнительными “поражающими факторами”. Поэтому и по результатам возможны варианты:

Жидкости с содержанием сахара склеивают подвижные части кнопок; они нажимаются, но после этого не возвращаются в исходное положение;

Жидкости с кислотами (тонизирующие напитки типа "колы", соки) провоцируют окисление и коррозию контактов выключателей;

При большом количестве жидкости она может попасть не только на выключатели, но и на дорожки печатной платы (там, где она есть) и повредить их так же, как и контакты кнопок;

Жидкости, особенно с содержанием кислоты, под влиянием тока и температуры превращаются в агрессивный электролит, активно разрушающий медные дорожки платы и контакты;

Из большинства типов микровыключателей невозможно удалить воду другим путем, чем ее естественное испарение. За это время их контакты успевают окислиться и лишиться штатной работоспособности.

Надо сказать, что кнопки на панелях автомобиля можно условно разделить на два вида. Во-первых, это довольно грубые с большим ходом, управляющие относительно большим током. Чаще всего это управление стеклоподъемниками, электрическим стояночным тормозом, круиз-контролем и лимитом скорости (например, у моделей Renault), регулировками сидений. Во-вторых, это более хрупкие кнопки, имеющие малый ход при нажатии и управляющие потребителями через электронный модуль.

Кнопки, которые мы видим на торпедо – обычно только пластик. Собственно выключатели обычно прячутся в глубине (прямоугольные элементы с цветным выступом посередине). На них напиток попадает не всегда.

Первые кнопки менее уязвимы к влаге, они проще просушиваются. Для вторых "кофейный потоп" может стать катастрофой – их контакты слабы, и обычно это не отдельные контакты, а стандартные микровыключатели, впаянные в печатную плату – принудительно удалить из них воду невозможно.

Что делать

Универсального рецепта на любой случай потопа нет. Многое зависит от конструкции кнопок, от коммутируемого тока, от количества жидкости и от ее качества.

Быстро выключите зажигание.

Удалите воду с панели и наружных поверхностей кнопок. Лучше всего это делать бумажной салфеткой.

Не мешкая, начинайте промакивать кончиками салфеток влагу из щелей между кнопками и панелью, на которой они расположены. По возможности заводите салфетку как можно глубже под кнопку, выбирайте из-под нее влагу и повторяйте операцию, пока салфетка не будет выходить наружу сухой.

Звоните на СТО и просите консультации электрика, знающего конструкцию электровыключателей вашей модели. Он может дать вам советы по дальнейшим действиям.

Если вы решили устранять последствия заливки самостоятельно, попробуйте сначала просушить кнопки. Может быть, после испарения влаги не будет никаких последствий, особенно если напиток не содержал сахара и кислоты. Надо несколько дней подержать салон в тепле, чтобы влага улетучилась. Но если напиток был густой, со многими ингредиентами, даже после ухода воды сухой остаток этих примесей будет мешать кнопкам двигаться, а то и блокирует контакты.

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Рискованный экспресс-метод : промыть кнопки спиртом снаружи, не разбирая, прямо на месте, помогая салфеткой или щеткой, например зубной. Это может помочь, если сладкая жидкость залепила только внешние пластиковые кнопки. С другой стороны, спирт может протечь в глубину панели и донести с собой сахар и другие примеси на плату и в выключатели. Словом, или пан, или пропал.

Самый надежный способ – разобрать панель, вытащить кнопки и плату и тщательно промыть спиртом. На СТО за такие кропотливые работы не берутся, предлагая заменить все в сборе.

В добротных авто плата управления под панелью прикрыта резиновым экраном. В большинстве случаев он защитит дорогую электронику от ”потопа”.

Чего нельзя делать

В горячке попыток исправить содеянное члены экипажа могут наоборот усилить ущерб, причиненный влагой. Помните, чего нельзя делать, когда жидкость попадает в кнопки:

Продувать залитые кнопки воздухом из компрессора или ртом. Воздух может загнать влагу туда, куда она, по счастью, естественным путем не попала – в глубину, на выключатели и на плату. Где она натворит больше бед и откуда ей будет труднее испариться.

Использовать мокрые кнопки по назначению, включая и выключая электроприборы. Под действием тока активируются все отрицательные процессы в контактах – нагрев, коррозия, окисление.

Ускорять просушку залитых кнопок, вплотную продувая их феном или тепловентилятором. Перегрев может вывести из строя пластиковые и резиновые детали, в частности из-за деформации.

Напиток создает кнопкам на торпедо угрозы двух уровней: приклеивание внешних кнопок (на фото) и коррозия или залипание выключателей.

Превентивные мероприятия

Не отговаривая вас от потребления напитков в машине, на правах опытных путешественников осмелимся дать несколько советов относительно "жидкостной безопасности" в салоне.

Используйте стаканы с крышечками, причем тщательными закрытыми – они ограничат количество напитка, который попадет на электрооборудование в случае досадной неожиданности.

Во время кофе-брейка держите под рукой (в бардачке) салфетки или бумажные полотенца. Если в процессе потребления участвуют дети, уязвимые зоны салона следует заранее закрыть полотенцем.

Для большей уверенности стоит иметь свою чашку с надежной крышкой, которая хорошо подходит к подстаканникам вашей машины. С ней можно сразу направляться к кофемашине на АЗС. При желании можно подобрать чашку-термос даже в стиль вашего интерьера или забрендированную символикой вашей марки.

Если вы любите что-нибудь пить, находясь в машине, у вас должна быть надежная кружка, согласованная по размерам с подстаканником автомобиля.

Рекомендация Авто 24

Если деньги для вас не проблема и ремонт панели с кнопками вас не пугает, прежде чем размахивать в салоне посудой с жидкостями, имейте в виду еще одну вещь. Посторонние вещества, попав в элементы электроники современного авто, могут на время вывести из строя всю машину – так, что она не сможет доставить вас домой, а себя – в автомастерскую. И хорошо, если это произойдет в населенном пункте, а не, скажем, зимой на безлюдной загородной трассе. Поэтому еще раз призываем вас к осторожности.

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