Желание убрать в салоне автомобиля собственными силами возникает по разным причинам: выпало свободные полдня, пора продавать машину, надоело ездить в неряшливом интерьере… Как бы то ни было, задача это вполне реальная, более того – в чем-то увлекательная и даже творческая. А в результате можно получить почти новый салон.

Возможно, термин детейлинг использовать здесь не совсем правильно, но речь примерно о том же. Тщательная очистка каждой мелкой детали в салоне лишает его эффекта старения, когда вроде бы и серьезных дефектов нет, но все равно интерьер воспринимается как несвежий, изношенный.

Кроме того, эта работа мало отличается от обычной уборки, поэтому ее вполне можно сделать самостоятельно. А поскольку голова при этом будет свободной, можно совместить этот механический труд с чем-то более интеллектуальным – например, включив в машине аудиокнигу, подкаст или лекцию уважаемого вами блогера.

Тщательная и неторопливая работа может превратить изрядно "поюзанный" интерьер в почти новый. Главное, чтобы не было сломанных и безнадежно поврежденных деталей.

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Что потребуется

Для детейлинга собственными руками вам понадобится элементарный инструментарий. За которым, возможно, вам даже не придется идти в хозяйственный магазин.

Моющее средство или жидкое мыло . Оно нужно не только для лучшего преодоления загрязнений. Вода с моющими веществами при высыхании не оставляет следов от капель.

Кисточка, а лучше две . Небольшая, порядка 1-1,5 см в ширину, но не мягкая. Такую можно найти в канцелярском хозяйстве вашего ребенка или в отделе хозтоваров, где продают краски.

Зубная щетка. Конечно, сойдет и неновая, главное, чтобы раньше ею не очищали двигатель от мазута.

Ветошь, мягкая и в достаточном количестве . Это может быть старое махровое полотенце, байковая пеленка, рукав от флисовой кофты. Надо будет заранее расчленить эту тряпку как минимум на четыре куска.

Полироль для пластика . Советуем выбирать не “жирный”, а матовый – после него пластик получает естественный вид нового материала.

Реставратор (средство по уходу) резины. Чаще мы покупаем такой препарат для натирания шин, но резина уплотнителей дверей и окон мало от них отличается.

Немного воды. Хватит и пол-литра. Удобно будет налить воду в небольшую емкость, где можно будет промывать кисточку (щетку).

Зрительно старят салон пыль и наслоения загрязнений в разного рода щелях и углублениях отделки. Эти места нужно очищать в первую очередь.

Что нужно делать

Задача проста: очистить от грязи и пыли каждый миллиметр отделки интерьера. Это делается по привычной для вас технологии на открытых поверхностях (влажная чистка салфеткой плюс натирание полиролью) и с помощью кисточки или щетки – в щелях, углублениях и других труднодоступных для салфетки, но доступных для глаза местах.

Вам нужно будет добраться вашим нехитрым инструментом, кисточкой или щеткой:

в стыки панелей – на торпедо, консоли, дверных картах;

в щели между кнопками переключателей и вокруг них;

в глубину решеток дефлекторов системы отопления;

в декоративные насечки на ручках, рычагах, "крутилках" – везде, где может накопиться старая пыль или грязь;

под ручки отпирания дверей;

к резиновой окантовке оконного стекла – и снаружи, и со стороны салона;

рамки салонного зеркала;

крепление противосолнечных козырьков и сами козырьки;

в складки резиновых уплотнителей дверей.

Да, вы можете возразить, что в большинстве указанных мест грязи у вас нет. И будете правы. Но пластик или резина там все равно будут иметь "старый", несвежий вид - из-за тонкого слоя присохшей пыли, естественного старения материала или других причин. И вы вашим моющим средством и полиролью должны вернуть поверхностям этих деталей прежний вид.

Поцарапанным пластиковым деталям можно вернуть блеск путем полировки, но это уже серьезная профессиональная работа, не допускающая ошибок.

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Порядок действий

Логика ваших действий должна быть такой: лишние отложения на пластике (резине) нужно размочить, убрать их вместе с влагой, затем поверхность высушить и по возможности смазать препаратом, который вернет поверхности новый вид. В ателье по детейлингу, где консультировали журналиста "Авто 24", мастер действует так:

В щелях и углублениях пластика кисточкой, щедро смоченной мыльным раствором, нужно размочить имеющиеся там загрязнения.

После выдержки в полминуты чистой сухой кисточкой убрать грязную влагу. Может быть, эту операцию придется повторить;

Если получится, высушить указанное место мягкой пушистой салфеткой.

Когда пластик окончательно высохнет, вернитесь к этому месту, чтобы кисточкой, смоченной полиролью, обработать поверхность. Опять же, не оставляйте избыточное количество препарата. Если есть возможность, в завершение так же протрите указанное место салфеткой или чистой сухой кистью.

Резиновое обрамление оконных стекол иногда имеет старый вид даже изнутри салона. Часто в этом виноват слой сухой грязи, нанесенный зимой конденсатом со стекла. Сначала эту полоску нужно промыть ветошью или зубной щеткой, просушить и обработать реставратором резины;

Резиновые уплотнители двери и крышки багажника, если они не покрыты буквально грязью, можно сразу обрабатывать реставратором резины – согласно инструкции на упаковке. Важно после обработки тщательно вытереть резинку сухой тряпочкой, чтобы убрать лишний блеск резины.

Чего бояться

Если вы не уверены в своих слесарных навыках, лучше ничего в отделке не разбирайте – тогда вы ничего не сломаете.

Избегайте попадания влаги в выключатели, а еще на ткань, особенно если вода – с моющим средством и не особенно чистая: могут образоваться разводы, и всю текстильную деталь придется стирать или “химчистить”.

Будьте осторожны с разного рода влажными салфетками – известны случаи, когда они (вероятно из-за агрессивности жидкости, которой они смочены) оставляли белые разводы на поверхности пластика.

Важный момент детейлинга любого уровня – не пропустить ни одного закутка, в том числе – накладки педалей, “резьба” и насечки рычагов, противосолнечные щитки.

Рекомендация "Авто 24"

Очень полезно заранее, еще до начала генеральной уборки в салоне, осмотреть его критическим глазом и сделать дефектовку – чтобы увидеть, где что повреждено. Если будет возможность, нужно приобрести целые детали оформления интерьера вместо сломанных. Вы можете удивиться, но для многих популярных моделей на самом деле продается достаточно фурнитуры, пистонов, креплений, накладок и подобных мелочей, особенно тех, которые на данной модели часто ломаются. В некоторых случаях будет быстрее и дешевле приобрести нужное не в интернете, не в магазине, а на ближайшей разборке. Словом, здесь надо будет проявить фантазию.

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