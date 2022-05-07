Война радикально меняет жизнь многих из нас. И вот уже автомобиль, ранее катавшийся по проспектам от модного ЖК к офису или фитнес-центру, привыкает к пыльным проселкам и дребезжанию граблей в багажнике. Что нужно сделать, чтобы машина стала хорошим помощником новоиспеченному дачнику и не получила при этом повреждений?

Для выращивания овощей и фруктов на участке земли лучше иметь под рукой автомобиль. Даже если ваша фазенда расположена не в чистом поле, а в населенном пункте, где будет место для хранения инвентаря, машина потребуется как транспорт для перевозки семян и урожая и людей, которым, вероятно, не очень захочется идти домой пешком после сельхозработ.

Для серьезных упражнений на дачном участке лучше иметь машину с максимально возможной вместимостью кузова.

Исключение – если вы разбили грядки на участке возле дома, где проживаете с семьей: здесь из транспорта вам понадобится разве что садовая тачка.

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Итак, какие особые "трудности" ждут автомобиль при обслуживании сада или огорода.

Перевозка крупногабаритных грузов: длинного инструмента, мешков, ящиков, которые не всегда хорошо вписываются в геометрию багажника;

Грубые поверхности грузов – металл, острые углы и т.п. – из-за которых могут получить царапины и порывы обивка салона и багажника;

Пыль и грязь. Во-первых, в машину будут часто садиться люди в грязной или просто запыленной одежде и обуви, во-вторых, часть грузов будет либо в земле, либо в пыли, либо мокрая;

Неидеальная дорога. Очень часто огороды, сады, дачи и другие "фазенды" расположены в районах, куда ведут либо разбитые асфальтовые дороги, либо дороги вовсе без асфальта.

Самая первая заповедь перевозчика сельхозпродукции – багажник и салон нужно застилать надежным покрытием.

Что можно сделать для защиты

Наибольшей сложностью для вас будет размещать в машине специфические "аграрные" грузы. Надо будет с одной стороны вместить их как можно больше, а с другой не оставить в интерьере и на экстерьере нежелательные отметины.

Заведите надежное покрытие для грузового отделения машины. Это может быть толстая полиэтиленовая пленка, прочная клеенка, большое одеяло. Причем эта защита должна прикрывать не только пол, но и подниматься на боковые поверхности. Имеется в виду не только фактически багажник, но и место для грузов, которое появляется при сложенном заднем сиденье.

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Заблаговременно разберитесь с функционалом и трансформациями вашего салона: как по частям складывать спинку заднего сиденья, как воспользоваться люком между багажником и салоном, как фиксировать предметы на полу багажника и т.д. И продумайте, как защищать от повреждений обивку в указанных местах.

Любые плоды удобно перевозить в стандартизированных ящиках. Они сохраняют урожай с одной стороны и обивку машины – с другой.

Коврики для салона лучше чтобы были резиновые, а не пушистые текстильные. Будьте уверены, что по дороге с дачи (города, сада) найдется хотя бы один пассажир, на чьих подошвах будет что-то некрасивое: от банальной пыли до птичьего помета.

Пополните комплектацию машины старым толстым пледом (или одеялом), которое должно постоянно ездить в багажнике. Это будет дежурный спасатель вашего интерьера, который нужно будет подкладывать в место возможного контакта груза с обивкой.

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Заведите постоянный комплект тары, которая упорядочит грузы и будет защищать машину от их воздействия. Это могут быть большие добротные сумки, мешки, крепкие картонные коробки. А для овощей удобно использовать стандартные пластиковые ящики, хорошо фиксирующиеся друг над другом и не очень травмирующие отделку.

Относительно покрытия для багажного отсека советуем вам застилать пол (и тем более сиденья!) всякий раз, когда вы перевозите какие-либо объекты сельскохозяйственного происхождения. Вам следует опасаться, что они оставят на незащищенной обивке мокрые пятна, липкий сок, грязь, пыль, царапины.

Специфика аграрного дела такова, что ущерб при перевозках может получать даже потолок: высокие побеги оставят на нем зеленые следы.

Багажник на крышу

Многие вопросы по перевозкам снимает багажник на крыше. На него нельзя класть тяжелый багаж (у большинства машин лимит по весу 50-60 кг), но на крышу можно укладывать негабаритные, грязные и запыленные вещи. Подойдет и закрытый кофр, а с другой стороны, длинные предметы можно привязывать на одни только поперечные рейлинги.

Позволим себе напомнить о правилах безопасности при перевозке грузов верхнего расположения. Прежде всего необходимо надежно фиксировать груз. Учитывайте, что во время движения из-за вибраций и толчков ваше крепление может ослабиться. Учтите посреди остального возможность того, что при резком торможении багаж может по инерции сдвинуться вперед, при этом с огромным усилием.

Багажник на крыше – очень полезная вещь для дачника. Он может защитить интерьер от повреждения громоздкими и грязными предметами.

Также не забывайте, что груз на крыше (особенно громоздкий и не прикрытый обтекаемым кофром) создает большое аэродинамическое сопротивление. Не развивайте большой скорости, чтобы встречный поток воздуха не сорвал вашу поклажу и не отправил ее на других участников дорожного движения.

Рекомендация “Авто 24”

Поберегите вашу машину, не игнорируйте хотя бы самые важные из советов от дачников со стажем. На первый взгляд, привлечение к любительскому "сельхозпроизводству" серьезной угрозы для автомобиля не представляет. Но при том старение экстерьера и (особенно!) интерьера будет идти усиленными темпами. А товарный вид всегда отражается на конечной рыночной стоимости машины – что в период неопределенного будущего, согласитесь, очень важно.

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