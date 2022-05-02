Конечно, вряд ли кто-то будет покупать машину специально для дачи, но иногда можно выбирать между несколькими машинами в одной семье или в компании друзей.

Выращивание овощей или садовых культур предполагает, что вы будете возить в машине специфические предметы и грузы, как нетипичных габаритов, так и нетипичного состояния: мешки, ящики, емкости с жидкостями, опрыскиватели, металлический инвентарь, возможно – мотокосы и даже стройматериалы.

И, во-вторых, дорога к месту назначения может быть непривычной для водителя-горожанина и его машины: очень неровная, узкая, грунтовая, пыльная или с большими лужами. Исходя из этих условий, мы и советуем выбирать автомобиль для обслуживания вашей, как когда-то говорили на селе, огородной бригады.

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Что нужно:

Большой багажник. Возможно, не сразу, ближе к времени уборки урожая, но у вас точно появятся грузы большого объема. Мешки или ящики с огурчиками, помидорчиками, картофелем, яблоками, канистры с водой, рулоны с агроволокном и т.д. Ставить все это на сиденье не стоит, поэтому требуется либо большой багажник, либо небольшой багажник плюс возможность его расширения за счет трансформации заднего сиденья. То есть рекомендуемый тип кузова – вен, универсал или хэтчбек.

Ровный пол багажника. Вы будете многократно, перегибаясь через бампер или дверной проем, передвигать по багажнику тяжелые ящики и мешки, поэтому важно, чтобы при разложенном заднем диване не образовывалось ступенек или они были как можно ниже.

Седан – наименее подходящий для обслуживания сада и огорода тип кузова.

Малая погрузочная высота багажника. Может вам и будет хватать здоровья поднимать мешки или ящики на высоту больше метра, но чем выше будет пол багажника над землей, тем больше риск задеть и поцарапать окрашенный бампер или порог багажника. Для сравнения: у народного седана Daewoo Lanos высота загрузки – 0,66 м, и это практически образцовый показатель, ведь у многих одноклассников высота больше.

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Большой клиренс. Если ваши 6 соток будут обрабатываться не в благоустроенном селе, очень возможно, что к ним будет вести проселок с глубокими колеями или разбитым асфальтом. К этому нужно быть готовым, тем более что иногда вы будете двигаться здесь в максимально нагруженном состоянии. Иногда в комплекте с хорошим клиренсом желательно иметь неокрашенные бамперы или черные пластиковые накладки на них плюс такие же накладки на дверях. Такое оснащение не боится царапин от веток, торчащих прямо на дорогу, по которой нечасто ездят автомобили.

Кроме того, есть еще несколько не столько обязательных, сколько очень желаемых нюансов. Например, было бы хорошо, если бы обивка интерьера и багажника были темного цвета и из материала, который легко очищается и моется.

При перевозке даров природы в промышленных масштабах следует учитывать не только емкость багажника, но и грузоподъемность машины.

В некоторых ситуациях удобнее будет автомобиль с ровным полом перед задним сиденьем (без высокого трансмиссионного тоннеля) – сюда иногда приходится класть тонкий длинный предмет – лопату, сапу, грабли. Наконец, для "сельхозперевозок" лучше не выбирать машину без дверей у заднего ряда сидений, поскольку именно через дверь удобно располагать и перемещать груз при сложенном заднем диване.

Не нужны:

Большая грузоподъемность. Если ваш земельный участок не больше 6 – 10 соток, вам скорее всего хватит типичной грузоподъемности классического семейного авто – порядка 350 – 450 кг. То есть не нужно стараться обязательно "зафрахтовать" пикап или "пирожок" с усиленной задней подвеской.

Привод 4х4. Когда после дождей грунтовая дорога станет непроходимой для моноприводной машины, тогда вам и на огороде будет делать нечего – ноги увязнут минимум по щиколотки. Более того, полный привод может оказаться лишним, ведь ведущая задняя ось съедает полезный объем багажника. Например, у Renault Duster разница составляет более 60 л (414 л против 478 л).

Стильный дизайн. Не стоит для обслуживания "фазенды" из двух автомобилей выбирать более стильный и более дорогой. Риск что-нибудь повредить или загрязнить при выполнении сельскохозяйственных задач больше, чем при городских поездках, а устранять проблемы в дорогой машине обычно дороже.

Рассада в своей специфической таре – типичный груз для современного огородника. И первое испытание нервов и водительского мастерства владельца машины.

Рекомендация “Авто 24”

Подходящий автомобиль – далеко не главное условие успеха в садово-огородных делах. Но на новой для вас стезе следует создать для себя как можно больше положительных моментов – чтобы они перекрывали возможный на первом этапе негатив. Поэтому постарайтесь, чтобы машина и ее оборудование максимально отвечали потребностям садово-огородного ремесла, не раздражали вас и не создавали дополнительных затруднений.

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