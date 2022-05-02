Звичайно, купити автомобіль спеціально під аматорське землеробство мало хто може собі дозволити, але іноді можна вибирати між кількома машинами в одній родині або в компанії друзів.

Вирощування городини або садових культур передбачає, що ви будете возити в машині специфічні предмети та вантажі, нетипових габаритів і, так би мовити, нетипового стану: мішки, ящики, ємності з рідинами, обприскувач, металевий інвентар, можливо – мотокосу і навіть будматеріали.

І по-друге, дорога до місця призначення може бути незвичною для водія-городянина та його машини: дуже нерівна, вузька, грунтова, курна та ще й з калюжами. Виходячи з цих умов, ми і радимо обирати автомобіль для обслуговування, вашої, як колись казали на селі, городньої бригади.

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Що потрібно:

Великий багажник. Можливо, не відразу, ближче до пори збирання врожаю, але у вас точно з’являться вантажі великого об’єму. Мішки або ящики з картоплею, огірками, томатами, яблуками, каністри з водою, рулони з агроволокном тощо. Ставити все це на сидіння не варто, тому потрібен або великий багажник, або невеликий багажник плюс можливість його розширення за рахунок трансформації заднього сидіння. Тобто рекомендований тип кузову – мінівен, універсал або хетчбек.

Рівна підлога багажника. Ви будете часто, перехиляючись через бампер або двері, пересувати по багажнику важкі ящики та мішки, тому важливо, щоб при розкладеному задньому дивані не утворювалося сходинок.

Седан – найменш придатний для обслуговування саду та городу тип кузова.

Мала висота завантажування багажника. Може вам і вистачатиме здоров’я підносити мішки або ящики на висоту більше метра, але чим вище буде підлога багажника над грунтом, тим більше ризик зачепити та подряпати пофарбований бампер або поріг багажника. Для порівняння: у народного седана Daewoo Lanos висота завантажування – 0,66 м, і це практично зразковий показник, адже у багатьох однокласників висота більша.

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Великий кліренс. Якщо ваші 6 соток будуть оброблятися не у селі, дуже можливо, що до них вестиме путівець з глибокими коліями або вщент розбитий асфальт. До цього треба бути готовим, тим більше що іноді ви будете рухатися тут в максимально навантаженому стані. Іноді у комплекті з добрим кліренсом бажано мати нефарбовані бампери або чорні пластикові накладки на них плюс такі ж накладки на дверях. Таке оздоблення не боїться подряпин від гілок, які стирчать на дорогу, по якій нечасто їздять автомобілі.

Крім цього, є ще кілька не стільки обов’язкових, скільки дуже бажаних нюансів. Наприклад, було б добре, якби оббивка інтер’єра та багажника були темного кольору та з матеріалу, який легше очищується та миється.

При перевезенні дарів природи у промислових масштабах треба брати до уваги не лише ємність багажника, а й вантажопідйомність машини.

В деяких моментах зручнішим буде автомобіль з рівною підлогою перед заднім сидінням (без високого трансмісійного тунелю) – сюди іноді зручно класти тонкий довгий предмет – лопату, сапу, граблі. Нарешті, для “сільгосперевезень” краще не обирати машину без дверей біля заднього ряду сидінь, оскільки саме через двері зручно розташовувати вантаж при складеному задньому дивані.

Що не дуже потрібно:

Велика вантажопідйомність . Якщо ваша земельна ділянка не більше 6 – 10 соток, вам швидше за все вистачить типової вантажопідйомності класичного сімейного авто – порядку 350 - 450 кг. Тобто не треба намагатися неодмінно “зафрахтувати” пікап або “пиріжок” з підсиленою підвіскою.

Привід 4х4. Коли після дощів грунтова дорога стане непрохідною для монопривідної машини, тоді вам і на городі буде робити нічого – ноги загрузнуть мінімум по кісточки. Щобільше, повний привід може виявитися зайвим, адже ведуча задня вісь з’їдає корисний об’єм багажника. Наприклад, у Renault Duster різниця становить більше 60 л (414 л проти 478 л).

Стильний дизайн. Не варто для обслуговування “фазенди” з двох автомобілів обирати більш стильній та більш дорогий. Ризик щось пошкодити або забруднити при виконанні сільськогосподарських завдань більший, ніж при міських поїздках, а усувати проблеми в дорогої машини зазвичай дорожче.

Розсада у своїй специфічній тарі – типовий вантаж для сучасного городника. І перше випробування нервів та водійської майстерності власника машини.

Рекомендація “Авто 24”

Підходящий автомобіль – далеко не головна умова успіху у садово-городніх справах. Але у цій новій для вас справі слід створити для себе якомога більше позитивних моментів – щоб вони перекривали можливий на першому етапі негатив. Тому постарайтеся, щоб машина та її обладнання максимально відповідали потребам садово-городньої справи, не дратували вас і не створювали додаткових труднощів.

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