Специфічний термін "суха хімчистка" з’явився у водійському лексиконі не так давно. Як користуватися цими симпатичними балончиками для очищення салону автомобіля своїми силами?

Більшість забруднень на оббивці автомобільного інтер’єра можна видалити класичним шляхом – миттям, чищенням, хімчисткою. Але спільний наслідок цих типових засобів – сидіння після них на певний термін залишається мокрим. І тут раптом ми бачимо на вітрині або на екрані інтернет-магазина препарат під назвою “суха хімчистка”. Що це насправді?

Суха хімчистка – це один з видів любительських препаратів для локального очищення оббивки салону

А насправді це дійсно засіб хімічного очищення поверхні. Але з суттєвим застереженням: процес його використання обходиться без води. Змивати залишки препарату і відокремлений ним бруд не треба, достатньо протерти очищену поверхню серветкою.

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Щоправда, з іншого боку, засоби сухої хімчистки не призначені для масштабних робіт: чистити ними весь салон буде недешево і нешвидко. Хоча теоретично це можливо.

Препарати сухої хімчистки

Як свідчать результати компетентних випробувань, засоби типу “суха хімчистка” мають різну ефективність, яка залежить від хімічного складу препарату.

Сухою хімчисткою деякі препарати для очищення інтер’єру називають через те, що вони не потребують додаткового зволоження

Ці засоби постачаються у торгівлю здебільшого у двох формах – аерозольні упаковки та пляшки з розпилювачем. Це пояснюється методом використання – розприскуванням змісту флакона на забруднене місце. При цьому препарат здебільшого осідає на тканину у вигляді піни, рідше як мильна рідина – і на ефективність це ніяк не впливає. Люди, які мають багатий досвід роботи з подібними очищувачами, говорять, що аерозоль під тиском менш практичний, оскільки дозує і спрямовує препарат не так точно, як механічний розпилювач.

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Як очистити салон

Алгоритм очищення інтер’єру від стійких забруднень за допомогою любительських препаратів нескладний. Найчастіше схема більш-менш однакова для всіх типів сухої хімчистки.

Піна-очищувач протягом кількох хвилин проникає вглиб тканини, розчиняючи забруднення. Потім їх треба прибрати серветкою

Для початку треба пропилососити сидіння, щоб не розмазувати по тканині додатковий бруд.

На забруднене місце розпилюється препарат.

Дається витримка на 5 – 15 хвилин, щоб активні складові препарату розчинили застарілий бруд.

Забруднене місце протирається сухою серветкою, яка має прибрати з оббивки розчинений бруд і ту вологу, яка містилася в розпиленому препараті. Після деяких засобів поверхня може залишитися липкою, але в принципі не забороняється додатково протерти це місце мокрою губкою.

Якщо повного очищення не відбулося, процес можна повторити.

Звісно, найнадійніший спосіб – зняти оббивку з сидіння та випрати її вдома у ванні чи у пральній машині. Найчастіше можливість зняти оббивку є на сучасних моделях автомобілів, для цього треба зайти застібки-блискавки.

Частина засобів сухої хімчистки годиться і для пластикових поверхонь. Але спочатку треба протестувати препарат у непомітному місці

Кілька застережень

Головна запорука успіху у справі очищення салону любительськими хімічними засобами – дотримання інструкції, розміщеної на упаковці. Але крім цього, полегшити процес допоможе досвід бувалих автомобілістів та фахівців з автомакіяжу.

Зверніть увагу на рекомендацію виробника препарату щодо температури застосування. Наприклад, в одних засобів нижній ліміт +5 о С, в інших +15 о С.

Деякі препарати для чищення можуть знебарвити тканину. Найчастіше це трапляється з високоефективними засобами.

Під час очищення бережіть руки, адже деякі засоби настільки агресивні, що сушать шкіру.

Майте на увазі, що результат ваших зусиль стане зрозумілим тільки після повного висихання тканини, до того на місці обробки буде однорідна темна зона.

Уникайте потрапляння очисного препарату на металеві деталі, а головне – на роз’єми дротів, які часто розташовані під сидіннями.

Цікаво, що окремі препарати попутно з очищенням відіграють роль очищувача повітря: внаслідок обробки ними оббивки з неї зникають неприємні запахи. Часто при цьому в атмосферу салону додається стійкий приємний аромат.

Формально любительська “суха хімчистка” призначена для видалення невеликих забруднень, але ніщо не заважає збільшити масштаб робіт

Рекомендація Авто24

Хімчистка – неважливо, суха чи мокра – це засіб перш за все для застарілих плям, які міцно тримаються за матеріал оздоблення. Але якщо ви вчасно помітили появу свіжої плями на сидінні або, скажімо, дверній карті, не поспішайте шукати автомагазин із балончиками “сухих” очищувачів. Для початку можна спробувати змити свіжу пляму будь-яким підручним засобом, який можна знайти, наприклад, у найближчому супермаркеті або на заправці – милом, шампунем, кухонним засобом.

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