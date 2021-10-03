Специфический термин "сухая химчистка" появился в водительском лексиконе не так давно. Как пользоваться этими симпатичными баллончиками для очистки салона автомобиля своими силами?

Большинство загрязнений на обивке автомобильного интерьера подвергается удалению классическим путем – мытьем, чисткой, химчисткой. Но общее следствие этих типичных средств – сидение после них на определенный срок остается мокрым. И тут вдруг мы видим на витрине или на экране интернет-магазина препарат под названием “сухая химчистка”. Что это на самом деле?

Сухая химчистка – это один из видов любительских препаратов для локальной очистки обивки салона

А на самом деле это действительно средство химической очистки поверхности. Но с существенной оговоркой: процесс его использования обходится без воды. Смывать остатки препарата и отделенную ним грязь не надо, достаточно протереть очищенную поверхность салфеткой.

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Правда, с другой стороны, средства сухой химчистки не предназначены для масштабных работ: чистить ими весь салон будет не дешево и не быстро. Хотя теоретически это возможно.

Препараты сухой химчистки

Как свидетельствуют результаты компетентных испытаний, средства типа “сухая химчистка” имеют разную эффективность, которая зависит от химического состава препарата.

Сухой химчисткой некоторые препараты для очистки интерьера называют из-за того, что они не нуждаются в дополнительном увлажнении

Эти средства поставляются в торговлю в основном в двух формах – аэрозольные упаковки и бутылки с распылителем. Это объясняется методом использования – разбрызгиванием содержания флакона на загрязненное место. При этом препарат по большей части оседает на ткань в виде пены, реже как мыльная жидкость – и на эффективность это никак не влияет. Люди, которые имеют богатый опыт работы с подобными очистителями, говорят, что аэрозоль под давлением менее практичен, поскольку отмеряет и направляет препарат не так точно, как механический распылитель.

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Как очистить салон

Алгоритм очистки интерьера от стойких загрязнений с помощью любительских препаратов несложен. Чаще всего схема более или менее одинаковая для всех типов сухой химчистки.

Пена-очиститель в течение нескольких минут проникает вглубь ткани, растворяя загрязнения. Затем их надо убрать салфеткой

Для начала надо пропылесосить сиденье, чтобы не размазывать по ткани дополнительную грязь.

На загрязненное место распыляется препарат.

Дается выдержка на 5 – 15 минут, чтобы активные составляющие препарата растворили застарелую грязь.

Загрязненное место протирается сухой салфеткой, которая должна убрать с обивки растворенную грязь и ту влагу, которая содержалась в распыленном препарате. После некоторых средств поверхность может остаться липкой, но в принципе не запрещается дополнительно протереть это место мокрой губкой.

Если полного очищения не произошло, процесс можно повторить.

Конечно, самый надежный способ – снять обивку с сиденья и постирать ее дома в ванне или в стиральной машине. Чаще всего возможность снять обивку есть на современных моделях автомобилей, для этого надо найти застежки-молнии.

Часть средств сухой химчистки годится и для пластиковых поверхностей. Но сначала надо протестировать препарат в незаметном месте

Несколько предостережений

Главный залог успеха в деле очистки салона любительскими химическими средствами – соблюдение инструкции, размещенной на упаковке. Но кроме этого, облегчить процесс поможет опыт бывалых автомобилистов и специалистов по автомакияжу.

Обратите внимание на рекомендацию производителя препарата относительно температуры применения. Например, у одних средств нижний лимит +5 о С , у других +15 о С .

С С Некоторые чистящие средства могут обесцветить ткань. Чаще всего это случается с высокоэффективными средствами.

Во время очищения берегите руки, ведь некоторые средства настолько агрессивны, что сушат кожу.

Имейте в виду, что результат ваших усилий станет понятным только после полного высыхания ткани, до этого на месте отделки будет однородная темная зона.

Избегайте попадания очистительного препарата на металлические детали, а главное – на разъемы проводов, которые часто расположены под сиденьями.

Интересно, что отдельные препараты попутно с очисткой играют роль очистителя воздуха: в результате обработки ими обивки из нее исчезают неприятные запахи. Часто при этом в атмосферу салона добавляется стойкий приятный аромат.

Формально любительская “сухая химчистка” предназначена для удаления небольших загрязнений, но ничто не мешает увеличить масштаб работ

Рекомендация Авто24

Химчистка – неважно, сухая или мокрая – это средство прежде всего для застарелых пятен, которые крепко держатся за материал отделки. Но если вы вовремя заметили появление свежего пятна на сиденье или, скажем, дверной карте, не спешите искать автомагазин с баллончиками “сухих” очистителей. Для начала можно попробовать смыть свежее пятно любым подручным средством, который можно найти, например, в ближайшем супермаркете или на заправке – мылом, шампунем, кухонным средством.

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