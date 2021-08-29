Когда царапину получает крашеная деталь кузова, решение понятно: вас ждет маляр. А если случайное повреждение появилось на пластике? Можно попробовать несколько вариантов устранения проблемы.

Почему-то считается, что некрашеный пластик – нормальное дело для поверхностей, которые часто подвергаются риску повреждения – торпедо ли это, на которое кладут ноги и ключи от гаража, или бамперы, которыми раздвигают кусты на проселочных дорогах. При этом как-то не в счет то, что “заматированный” или грубо поцарапанный пластик так же старит автомобиль, как и затертая краска. Мы дадим несколько рецептов восстановления пластиковых поверхностей, но сразу предупреждаем: таких гарантий, как с перекрашиванием металла, здесь быть не может.

Мелкие царапины и потертости часто можно замаскировать, натирая деталь качественным полиролем

Следовательно, при устранении царапин на пластике многое зависит от типа полимера, из которого сделана деталь. Есть два главных типа пластиков – термопласты и термореактивы (или реактопласты).

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Детали из термопластичных полимеров можно расплавить или смягчить на время, пластики-реактопласты такой возможности не оставляют, но большинство из них хорошо полируется абразивными полиролями (инструментом). Подробно об устранении повреждений на разных типах пластика мы расскажем ниже, добавим только, что почти всегда тип пластика можно узнать из маркировки на обратной стороне детали.

Торпедо и другие крупные фрагменты интерьера обычно сделаны из термопластов, которые можно восстанавливать путем нагрева. Мягких элементов это касается в меньшей степени

Крашеный пластик

Такие детали попадаются как в интерьере, так и в экстерьере. Обычно они не имеют рельефной фактуры (гладкие), часто имитируют алюминий или карбон, “рояльный” лак. В данном случае неважно, какого типа сам пластик – глубокую царапину на краске можно устранить только перекрашиванием. Если царапина на краске неглубокая и не достает до основы, можно попробовать заполировать ее, как на кузове. А при нанесении краски имейте в виду, что для многих типов пластика нужен специальный грунт, поскольку они “отталкивают” краску (это пластики, которые маркируются PE, PE-LD, PE-HD, PP, TPO, ТЭО).

Если краска повреждена вплоть до самого пластика, проблему можно решить только покраской

Глянцевые и “хромированные” поверхности

Глянцевая поверхность пластика, которую зовут еще "рояльным лаком", может быть как крашеной, так и сугубо пластиковой. В обоих случаях неглубокие царапины и потертости можно попробовать полировать абразивными средствами, причем на невысокой скорости инструмента. Предварительно стоит посоветоваться с профессиональным полировщиком. Хромированные детали в отделке современных автомобилей почти всегда сделаны из пластика (чаще всего это реактопласт PPO), убрать глубокую царапину на этом “хроме” невозможно.

Полимеры-термопласты при аккуратном нагреве проявляют способность к регенерации: их поверхность частично восстанавливается

Термопластики

Крупные царапины на деталях из материалов этой группы часто можно устранить или уменьшить с помощью осторожного нагрева поврежденного места. Удобно использовать строительный фен, но очень важно не перегреть деталь, которая уже за 300°С начинает плавиться или терять форму. Нагревая пластик, никакое другое влияние на него не оказывайте – царапина начнет разглаживаться за счет внутренних процессов на поверхности пластика. Некоторые из термопластичных полимеров (например, с маркировкой PA и PVC) можно шлифовать, чтобы убрать повреждения.

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Термореактивы

Реактопласты применяются в автомобиле реже термопластичных материалов, но они встречаются и в интерьере, и во внешней отделке автомобилей. Почти всегда они твердые и не эластичные. Они никак не реагируют на нагрев. То есть убрать с них царапину феном обычно не удается, чаще помогает полировка абразивными материалами. Учтите, что иногда большую царапину на пластике не обязательно зашлифовывать на всю глубину. Бывает достаточно частично уменьшить ее и сгладить края – и она станет почти незаметной, особенно если периодически обрабатывать деталь правильно подобранным полиролем.

Опытные специалисты по детайлингу обычно знают, какие детали в той или иной модели авто можно полировать, а какие – нежелательно

Несколько советов по царапинам на пластике

Если вы не имеете большого опыта в оценке типа пластика и его свойств, протестируйте способы борьбы с царапиной на незаметном участке детали.

Иногда, чтобы убрать или скрыть мелкие царапины и потертости на пластике, достаточно хорошо наполировать его качественным полиролем для пластиковых поверхностей. Хорошо, если полироль будет цветным – с подкрашивающим эффектом. Некоторые автомобилисты используют для этого копировальную бумагу черного цвета.

Имейте в виду, что у некоторых моделей авто черные или темно-серые детали экстерьера на самом деле не являются пластиком в чистом виде, а таки имеют лакокрасочное покрытие (например, официальные Hyundai Tucson I в Украине).

Как видите, способов освежить пластиковые детали немало, хоть и не все из них эффективны и безопасны для деталей. Но наиболее надежный вариант – беречь некрашеные пластиковые части от царапин. Особенно помните об этом при выездах на природу и при перевозке негабаритных предметов в багажнике и салоне.

В любом случае старый пластик будет хорошо выглядеть, если постоянно ухаживать за ним

Рекомендация Авто24

Собираясь полировать пластик, красить или греть его феном, вспомните про еще один вариант – замену детали новой или подержанной в хорошем состоянии. На украинских шротах-разборках сейчас немало автомобилей, из которых раскупают в первую очередь компоненты “жизненно важных” систем. При этом элементы отделки в основном пользуются меньшим спросом, поэтому есть неплохие шансы приобрести пластиковую деталь без повреждений или следов износа.

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