О пользе покрытия кузова восковым полиролем рассказывать не нужно. И тот, кто покрывает воском машину регулярно, наверняка не раз задумывался о полировальной машинке. Покупать такую большого смысла нет, но есть варианты сделать машинку для полировки своими руками.

Наиболее доступная полировальная машинка стоит от 900 грн., но следует отметить, что в любительском режиме использования с периодичностью раз – два раза в сезон ее ресурса хватит на несколько лет. Поэтому если для вас такая сумма не критична, может быть и не стоит приспосабливать подручные средства, а сразу обзавестись фабричным изделием.

Уже первую операцию полировки (воскования) – нанесение и растирание – можно выполнять машинкой с помощью мягкого диска

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Но сначала давайте разберемся, что отличает полировальную машинку для кузова автомобиля от других похожих девайсов с электроприводом – дрели, болгарки, шуруповерта.

Для полировки нужны небольшие обороты – порядка 500 – 2000 об/мин. При этом устойчивые рабочие обороты большинства электродрелей – 1500 – 3000, а “болгарки”– 3000 – 11 000 об/мин. Большая частота вращения просто опасна, так как от перегрева лак и краска горят и безнадежно портятся (темнеют, растрескиваются).

Обороты должны регулироваться, поскольку на разных этапах полировки нужны обороты как минимальные, так и максимальные.

Машинка должна быть удобной для длительного использования, потому что это работа не на один час, а вес устройства – не один килограмм. Самый удобный форм-фактор имеет именно полировальная машинка, а также – “болгарка”: рабочий вал расположен под прямым углом к цилиндрическому корпусу, за который держится мастер. Профессиональные машинки имеют также объемную ручку, которая позволяет менять хват.

Очень желателен фиксатор кнопки "пуск", поскольку жать клавишу даже час – два подряд довольно неприятно.

Одно из отличий профессиональных полировальных машинок – удобство в использовании

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Как сделать полировальную машинку своими руками

Полировальную машинку можно заменить как “подручными” инструментами, так и специально изготовленными. Вдумчивый автомобилист, если проявит фантазию, может получить сразу несколько вариантов замены.

Дрель

Если работать осторожно, машинку для полировки можно заменить электродрелью. Для фиксации полировального диска (или “тарелки” с “липучкой”, держащей его мягкую версию) нужно будет купить в строительном магазине простенький переходник. Минусов у этого варианта два – опасность перегреть краску высокими оборотами и эргономика: полировать машину держа дрель перед собой под прямым углом очень неудобно.

Одна из типичных ошибок начинающих – слишком большие обороты, из-за чего полироль разлетается во все стороны, а краска и лак перегреваются

Шуруповерт

Что касается удобства пользования, по сравнению с электродрелью есть один большой плюс – не надо переживать, что краска будет испорчена из-за слишком больших оборотов – более 1500 об/мин этот инструмент не развивает. Держать его так же неудобно, а самое главное, что вам придется делать перерывы на замену или подзарядку аккумулятора. Но если использовать такую “машинку” только для некоторых операций или полировки отдельных деталей, этот вариант вполне возможен.

“Болгарка”

Полировать автомобиль с помощью угловой шлифовальной машинки (УШМ – так еще называют “болгарку”) очень опасно из-за чрезмерно высоких оборотов на ее валу. Понятно, что можно использовать только модели с регулировкой оборотов, но при этом УШМ должна быть достаточно мощной, так как крутящий момент на валу при малых оборотах существенно снижается, и с маленькой “болгаркой” полировочный диск будет просто останавливаться. Из плюсов – держать этот инструмент почти так же удобно, как правильную полировальную машинку.

Вариант для суперактивных умельцев: сочетание дрели с угловым редуктором “болгарки” с помощью переходника, напечатанного на 3D-принтере

Рекомендация Авто24

Автомобилисту, который собирается наносить воск на кузов, нужно понять одну вещь: наличие полировальной машинки принципиально не решает вопрос. Что с машинкой, что без нее, вам придется поработать своими руками. Поэтому, если вы в принципе человек физически здоровый, и перед вами стоит задача нанести воск (восковый полироль) на кузов, можно не тратить время и деньги на эксперименты с машинкой. А сразу брать в руки мягкую салфетку и приступать к работе. Кстати, и опасность навредить машине таким образом будет минимизирована.

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