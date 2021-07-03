Про користь покриття кузову восковим поліролем розповідати не треба. І той, хто навосковує машину регулярно, напевне не раз замислювався про полірувальну машинку. Купувати таку сенсу начебто немає, але є варіанти зробити машинку для полірування своїми руками.

Найдоступніша полірувальна машинка коштує від 900 грн., і слід зазначити, що в любительському режимі використання з періодичністю одни – два рази на сезон її ресурсу вистачить на кілька років. Тому якщо для вас така сума не критична, може й не варто пристосовувати підручні засоби, а відразу купити фабричний виріб.

Вже першу операцію полірування (воскування) – нанесення і розтирання можна виконувати за допомогою м’якого полірувального диска

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Але спочатку розберімося, що відрізняє полірувальну машинку для кузова автомобіля від інших схожих девайсів з електроприводом – дриля, болгарки, шуруповерту.

Для полірування потрібні невеликі оберти – десь 500 – 2000 об/хв. При цьому стійкі робочі оберти більшості електродрилів – 1500 – 3000, а “болгарки” – від 3000 до 11 000 об/хв. Більша частота обертання просто небезпечна, адже від перегріву лак та фарба горять і безнадійно псуються (потемніння, розтріскування).

Оберти повинні регулюватись, оскільки на різних етапах полірування потрібні оберти як мінімальні, так і максимальні.

Машинка має бути зручною для тривалого використання, адже це робота не на одну годину, а вага пристрою – не один кілограм. Найзручніший форм-фактор має саме полірувальна машинка, а також – “болгарка”: робочий вал розташовано під прямим кутом до циліндричного корпусу, за який тримається майстер. Професійні машинки мають також об’ємну ручку, яка дозволяє міняти хват.

Дуже бажаний фіксатор кнопки “пуск”, оскільки тиснути клавішу навіть годину-дві поспіль доволі неприємно.

Одна з відмінностей професійних полірувальних машинок – зручність у використані

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Як зробити полірувальну машинку своїми руками

Полірувальну машинку можна замінити як “підручними” інструментами, так і спеціально виготовленими. Вдумливий автомобіліст, якщо проявить фантазію, може отримати відразу кілька варіантів заміни.

Дриль

Якщо працювати обережно, машинку для полірування можна замінити електродрилем. Для фіксації полірувального диска (або “тарілки” з “ліпучкою”, що тримає його м’яку версію) треба буде купити у будівельному магазині простенький перехідник. Мінусів у цього варіанту два: небезпека перегріти фарбу високими обертами та ергономіка: полірувати машину, тримаючи дриль перед собою під прямим кутом, дуже незручно.

Одна з типових помилок початківців – надто великі оберти, через що поліроль розлітається на усі боки, а фарба і лак перегріваються

Шуруповерт

Щодо зручності користування у порівнянні з електродрилем є один великий плюс – не треба хвилюватись, що фарба буде зіпсована через надто великі оберти: понад 1500 об/хв цей інструмент не розвиває. Тримати його так само незручно, а найголовніше, що вам доведеться робити перерви на заміну або підзарядження акумулятора. Але якщо використовувати таку “машинку” лише для деяких операцій або полірування окремих деталей, цей варіант цілком можливий.

Болгарка

Полірувати автомобіль за допомогою кутової шліфувальної машинки (КШМ – так ще називають “болгарку”) дуже небезпечно через надмірно високі оберти на її валу. Зрозуміло, що можна використовувати лише моделі з регулюванням обертів, але при цьому КШМ має бути достатньо потужною, оскільки обертовий момент на валу при малих обертах суттєво знижується і з маленькою “болгаркою” полірувальний диск буде просто зупинятися. З плюсів – тримати цей інструмент майже так само зручно, як правильну полірувальну машинку.

Варіант для суперактивних умільців: поєднання дриля з кутовим редуктором “болгарки” за допомогою перехідника, надрукованого на 3D-принтері

Рекомендація Авто24

Автомобілістові, який збирається наносити віск на кузов, потрібно зрозуміти одну річ: наявність полірувальної машинки принципово не розв'язує питання. Що з машинкою, що без неї, вам доведеться попрацювати своїми руками. Тому якщо ви в принципі людина фізично здорова, і перед вами стоїть завдання нанести віск (восковий поліроль) на кузов, можна не витрачати час та гроші на експерименти з машинкою. А відразу брати до рук м’яку серветку і ставати до роботи. До речі, і небезпека нашкодити машині в такий спосіб буде мінімальна.

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