Як не бережи машину, колись все одно настане день, коли її потрібно міняти, або… як мінімум робити хімчистку салону. Це можна виконати своїми силами, хоча певні ризики все ж таки є.

Власне, що таке хімчистка в автомобільному розумінні? Це вологе прибирання салону із застосуванням миючих засобів та нехитрого обладнання. Будь-який працівник великої автомийки чи сервісу з автомакіяжу розповість вам, що саме в цих двох факторах і є секрет правильної хімчистки.

Якщо салон має якісне штатне оздоблення, є сенс раз у кілька років зробити хімчистку, аніж закривати фірмову естетику чохлами

Якщо коротко: інтер’єр треба відмити та відчистити із застосуванням потужної автохімії, але за можливості з мінімальною кількістю води.

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Технологія хімчистки

В ідеалі хімчистка салону авто має такий вигляд.

Миючий пилосос вміє подавати миючий засіб чи воду на забруднену поверхню, але головне, що він може забирати в себе воду і вологий бруд

Перш за все на забруднену поверхню подають миючий засіб. Це робиться через спеціальну форсунку миючого пилососа або через пляшку-розпилювач. Поки мийник обробляє пінним розчином всю ділянку оббивки, на вже змоченій поверхні миючий засіб ” працює”, розчиняючи бруд. За кілька хвилин, увімкнувши відсмоктування повітря та змінюючи напрямок руху насадки пилососа, працівник забирає пилососом вологу з оббивки. Адже часто принципово важливо не дати брудній воді просочитись глибоко в тканину та в її м’яку основу. Далі – процес полоскання, коли через форсунку пилососа на тканину подається чиста вода, і тут же вона забирається з оббивки через трубу разом з розрядженим повітрям. Після того, не вмикаючи подачу миючого засобу через форсунку, оператор ще раз проводить насадкою по мокрій поверхні, пилосос додатково затягує в себе вологу з тканини. Особливо забруднені місця додатково очищують щіткою або губкою з миючим засобом, після чого повторюють відсмоктування вологи.

Більшість операцій, що виконує миючий пилосос, можна зробити і власними руками

В принципі, якщо виконувати хімчистку авто своїми силами, всі основні операції можна відтворити вручну: нанести миючий засіб губкою або розпилювачем, почекати, потерти губкою або м’якою щіткою найбільш забруднені місця. Найбільшою проблемою буде забрати вологу з тканини без миючого пилососу (звичайним це не можна робити через загрозу його пошкодження). Частково це можна робити, промокаючи мокру тканину сухими серветками або рушником.

Також при виконанні хімчистки власними руками намагайтеся використовувати якомога менше води. Але майте на увазі, що навіть потужний миючий пилосос професійного рівня залишає у м’якій оббивці до 20 – 30% вологи – тобто салон після хімчистки необхідно просушити, залишивши машину з відкритими дверима на сонці та на невеличкому протязі.

Ризики

Може “розчиниться” м’яка підложка деяких видів оббивки дверей та стелі. Найчастіше вона боїться довгого впливу води, тому так важливо прибирати вологу якомога швидше.

М’яка підложка деяких видів оббивки руйнується від води і хімії. Щоб інтер’єр не набув такого вигляду, вологу під час чищення треба якомога швидше прибирати

Вода разом з відмитим брудом під час чищення сидінь без застосування миючого пилососу може збиратися в глибині оббивки. Звідки, після того як волога висохне, бруд буде “вилазити” у вигляді пилу та плям. Тому дуже бажано відразу забирати вологу миючим пилососом.

Сидіння та інші м’які елементи салону висихатимуть настільки довго, що в них заведеться пліснява. Намагайтеся сушити інтер’єр якомога швидше.

Деякі особливо “злі” препарати надовго залишають у м’якій оббивці свій хімічний запах – машина тхне на кшталт громадської пральні .

Деякі любительські препарати бувають призначені для самостійного очищення локальних забруднень

Препарати для хімчистки

Професійні препарати для хімчистки . Вони справді ефективні та здебільшого не шкодять оббивці, але коштують чималих грошей, оскільки продаються лише у великій тарі.

Любительські препарати. Це розфасовані у дрібну та зручну тару – аерозолі, флакони із розпилювачем – миючі засоби для чищення інтер’єру. Деякі з них дійсно дуже корисні, хоча теж не дуже дешеві. Майте на увазі, що деякі з таких препаратів призначені для видалення локальних плям, а не для тотального чищення інтер’єру автомобіля. Тобто для цілого салону вам може знадобитися кілька флаконів.

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Побутові засоби. Шампунь для кузову, кухонний засіб для миття посуду, пральний порошок, рідке мило – все це в принципі має розчиняти бруд на оббивці та сприяти його видаленню. Досвідчені люди називають як дуже ефективний засіб для чищення салону звичайне господарче мило, попередньо натерте та розчинене у теплій воді. Для особливо важких випадків використовують побутові засоби з виведення плям.

Народні рецепти. В інтернеті пропонується чимало народних рецептів засобів для чищення салону – за участю лимонної кислоти, харчової соди, пральних порошків тощо. Кажуть, деякі з них дуже ефективні, але ми сьогодні вдаватись до цих подробиць не плануємо.

Любительскі засоби автохімії також можуть бути ефективними, але вони обходяться дорожче через дрібне фасування

Насамкінець додамо, що кожен – навіть фабричний – препарат варто спочатку перевірити у малопомітному місці на предмет його шкоди для оббивки. Адже не можна виключати, що засіб залишить плями на пластику або “попалить” тканину, вплинувши, наприклад, на її колір.

Рекомендація Авто24

Це саме та операція, на якій можна зекономити, як то кажуть, з чистим серцем – тут важко щось зробити неправильно і за дотримання елементарної акуратності зіпсувати навряд чи що можливо. Єдине, за що доведеться хвилюватися – за вологу на оббивці. Але в теплу погоду цю проблему за вас вирішить природа, головне – не передозувати воду.

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