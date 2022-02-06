В багажнике каждого автомобиля постоянно ездит определенный комплект аксессуаров – по крайней мере, так должно быть. Вместе с другой мелкой поклажей неприкаянные бутылки и мочалки постоянно портят нервы автомобилисту – но есть способ укротить их.

Перечень мелких предметов, которые бывают часто востребованы в автомобиле и которые нет смысла держать дома, типичен для всех автовладельцев. Это флаконы с жидкостью омывателя, средством типа “антимошка”, полиролью для торпедо, салфетки, порой также запас рабочих жидкостей – масла, антифриза, “тормозухи”. Есть много аргументов держать все это в одном месте, чтобы хозяйственная мелкота не мешала расположению основного багажа.

Органайзер для мелких вещей сегодня можно купить в готовом виде (на фото одна из моделей украинского производства)

К сожалению, штатный отсек для небольших предметов есть далеко не в каждой модели. В некоторых автомагазинах можно купить органайзер – специальную сумку или коробку, с отсеками внутри или без, обычно – с “липучкой” на дне для фиксации к коврику багажника. Однако при наличии желания и нескольких часов свободного времени можно сделать органайзер для багажника своими руками. А иногда для этого хватит и пары минут.

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Экспромт: пластик

Это тот случай, когда особо делать ничего и не надо – следует лишь остановиться возле ближайшего супермаркета. Если органайзер нужен немедленно и на один раз, можно использовать пластиковый ящик от фруктов или цитрусовых. Он достаточно удобен для складирования в нем мелких предметов.

Стандартный пластиковый ящик из-под фруктов может стать импровизированным органайзером – вполне удобным, кстати

Почти в каждом супермаркете такие ящики либо отдают даром, либо продают за символическую цену, иногда их просто складируют на задворках магазина. Но имейте в виду, что ящики бывают нескольких типов, в том числе и неглубокие – такие наименее пригодны к службе в качестве органайзера.

Плюсы Доступность

Экономия времени Минусы Грубый пластик может повредить обивку багажника

Неэстетичный вид

Экспромт: картон

Картонный ящик найти еще проще, чем пластиковый – кроме супермаркетов, им можно разжиться в кондитерских и мясных магазинах. Но он будет не такой крепкий, как пластиковый, его можно даже случайно разрушить, если тянуть по полу багажника за один край.

Плюсы Доступность

Нетравматичная поверхность Минусы Низкая прочность

Вероятность неконтролируемого перемещения по полу во время движения.

Постоянный комплект аксессуаров и автохимии у иных водителей может быть немаленьким. Такое хозяйство очень желательно держать “в куче”

Эконом-вариант

В качестве органайзера может служить обычная сумка – списанная “в запас” из-за возраста или потери актуальности. При этом желательно выбрать сумку с большым проемом для закладки предметов и желательно с высотой, достаточной для установки бутылок вертикально. Очень полезно будет закрепить на внешней стороне днища (пришить или приклеить) несколько полосок “липучки” – чтобы указанный кейс цеплялся за коврик багажника и не летал по багажнику во время маневров.

Плюсы Возможность сэкономить деньги и время Минусы Нужно иметь подходящую сумку

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Волю фантазии

Удобный бокс можно сделать полностью своими силами, хотя это отберет немало времени. С другой стороны, больших финансовых затрат не понадобится. Для подобного органайзера багажника не всегда нужна большая прочность, поэтому его корпус можно сделать из плотного толстого гофрокартона – в принципе, подойдет качественная упаковка от бытовой техники. Лучший результат дает склеивание, хотя не исключаются стальные скрепки.

При большом желании оригинальный органайзер согласно собственным потребностям можно сделать своими руками

Принципиально важно тщательно оклеить изготовленную коробку плотным и эластичным текстильным материалом: карпетом, винилкожей, велюром или другой обивочной тканью.

Плюсы Возможность обеспечить индивидуальную форму

Оформление под интерьер конкретного авто Минусы Большие затраты времени

Потребность в материалах.

Прочная и по возможности привлекательная обивка самодельного органайзера очень важна для его долговечности и функциональности

Интеграция

Органайзер можно “вписать” в тот или иной уголок багажника, например, нишу крыла. Для этого можно использовать технологию, описанную выше. Гофрокартон благодаря своей гибкости позволит эффективно заполнить выбранную полость. Подчеркнем важность оклеивания корпуса добротным материалом, который не только улучшает эстетику, а главным образом упрочняет и скрепляет конструкцию.

Плюсы Эффективное использование объемов багажника

Индивидуальность Минусы Посредственная прочность

Иногда ограниченная вместимость

Материалы для изготовления самодельного органайзера могут быть простыми, но очень важно обеспечить определенную прочность

Подполье

Если есть время и большое желание, можно соорудить надежный стационарный органайзер под полом багажника. Общую схему можно подсмотреть в тех машинах, где есть штатные ящички в подполье. Здесь придется позаботиться о конструкционных материалах должной прочности, а еще – о том, чтобы спрятанные в ячейки вещи не тарахтели во время движения.

В большом багажнике можно сделать подполье для размещения большого количества мелких предметов

Плюсы Не загромождает основной объем багажника Минусы Уменьшает объем багажника в целом

Большая трудоемкость изготовления

Не всегда есть невозможность оставить органайзер дома

Рекомендация Авто24

Даже если вас не беспокоит системность расположения вещей в багажнике, имейте в виду такую вещь, как ущерб для автомобиля. Потому что некоторые “завсегдатаи” наших багажников в случае повреждения могут испортить не только обивку, но и какие-то недешевые вещи, принадлежащие, например, уважаемым пассажирам. Автохимия может пролиться, а лопатка или манометр, например, протереть носквозь чью-то сумку, Это еще один аргумент в пользу того, чтобы иметь в машине какое-то устройство для хранения мелких вещей.

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