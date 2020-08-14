Если ваша кладь не помещается в багажнике – значит вы человек хозяйственный. То есть пришло время искать багажник на крышу авто. С чего начинать выбор?

Подход к выбору багажника для автомобиля имеет два пункта: способ крепления к крыше и способ размещения в багажнике груза. В некоторых случаях у автовладельца просто нет выбора, то есть ошибиться при покупке нельзя.

Потребность использовать крышу для размещения груза возникает в первую очередь у владельцев авто с небольшим багажным отсеком

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Багажник на крышу: какие бывают

Тип крепления багажника на крышу зависит от автомобиля, точнее от конструкции его верхней части.

На желоб водостока. Это устаревший вариант, который, однако, является одним из универсальных. К такому авто подходит любой универсальный багажник и крепить его можно в любой точке крыши. Из минусов – есть вероятность поцарапать водостоки во время крепления.

На специальные точки. Во многих авто на месте стыка крыши и боковины конструкторы предусмотрели усиленные места для крепления багажника. Это неплохой вариант, который, однако, требует согласования точки крепления и кронштейна багажника – то есть не каждый багажник вам подойдет.

Крепление багажика на штатные точки – наиболее цивилизованный способ, но это далеко не самый дешевый вариант

На рейлинги. Универсальный вариант, доступный только тем, кто получил эти продольные “рельсы” вместе с машиной. К ним удобно крепить и собственно багажники, и отдельные крупные предметы: велосипеды, лыжи, парусные доски и прочее. Но помните, что в любом случае к рейлингам нужны поперечины или другие устройства для размещения груза. Из минусов – увеличенная высота груза над машиной, что негативно отражается на ее управляемости.

Рейлинги на крыше удобны для размещения багажа, но с ними груз выносится высоко над машиной. На фото – удачный вариант с низким креплением перекладин

За проем дверей. Такое крепление похоже на фиксацию на водосточные желобы, но все детали гораздо крупнее – багажник словно цепляется за край крыши в дверном проеме. Перед покупкой желательно убедиться, что профиль боковины в этом месте подходит к кронштейнам. Которые в свою очередь должны иметь резиновое или мягкое пластиковое покрытие.

Крепление багажника за край дверного проема – в определенной степени вынужденная мера, но удачные конструкции надежно держат сооружение

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За крышу через салон. Это своего рода экспромт, когда надо что-то быстро привязать к крыше машины, а она не позволяет использовать тот или другой типичный способ, один из вышеупомянутых. При всей его внешней простоте такой способ перевозки груза требует определенного оборудования – крепких ремней, которые должны быть пропущены через салон под его потолком. У ремней должны быть надежные натяжные устройства. И пренебрежение к этим вопросам недопустимо, поскольку багаж, отделившийся от машины на ходу, может натворить бед.

Ремни вместо металлических кронштейнов, пропущенные насквозь через двери под потолком салона, – настоящий экспромт, но при определенных условиях и он имеет право на существование

Магниты или присоски. Экзотические способы, надежность которых надо тщательно проверить на конкретной машине с конкретным грузом. Ведь многое зависит от качества и толщины лакокрасочного покрытия, а также от характеристик металла, из которого отштампована крыша. Как правило, подобное крепление груза имеют системы узкого назначения – лыж, сноубордов, велосипедов.

Корзина или рейки

Формат собственно багажника тоже имеет варианты, и тут уже владелец имеет больше свободы, чем в вопросе крепления.

Корзина. Честно говоря, считать классический багажник из металлических прутьев корзиной будет некоторым преувеличением. Эта платформа с низким ограждением нуждается в непременном привязывании груза. Также его придется защищать от непогоды и от преступных элементов, охочих до чужого имущества. А плюс этой системы в ее универсальности – расположить на ней можно практически любой груз.

Классический багажник в виде корзины хорош тем, что готов принять груз различной конфигурации и немалых габаритов

Кофр. Главное здесь – надежная защита от осадков, от злоумышленников, от встречного потока воздуха. Этот обтекаемый футляр снижает сопротивление воздуху при движении, то есть закрытый им груз меньше влияет на расход топлива. Также багажник в виде кофра воспринимается как более привлекательный с точки зрения эстетики. Серьезные минусы – цена, ограничение габаритов клади и потребность в большем пространстве для хранения багажника в гараже, когда устройство не используется.

Кофр – это защита вещей от непогоды и воров, но он ограничивает размеры багажа

Поперечные дуги. Вообще-то они являются частью многих современных багажных систем, например, основой для кофра, корзины или багажника для перевозки велосипедов. При этом дуги могут быть и самодостаточным багажником – в зависимости от того, что вы собираетесь возить.

О дополнительных опциях. Важный момент – наличие устройств, которые защищают багаж и багажник от кражи. Также учтите, насколько просто багажник крепится к машине, можно ли это сделать одному или вам понадобится помощник.

На замок может закрываться не только крышка кофра, а и крепления поперечных дуг

Рекомендация Авто24

Следует признать, что конструкторы сделали очень много для того, чтобы багажники на крыше автомобиля были удобными и безопасными. Но мы все-таки посоветуем вам еще раз подумать, все ли вы сделали для того, чтобы обойтись без этой внешней “навески”. Ведь груз на самой высокой точке машины – это ухудшение управляемости, дополнительный расход топлива и в придачу – акустический дискомфорт от аэродинамических шумов на скорости. Чтобы не усложнять процесс вождения и не снижать безопасность движения, стоит все же попробовать разместить весь багаж внутри машины, пусть даже частично в салоне.

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