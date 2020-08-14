Якщо ваші речі постійно не вміщується у багажнику авто – значить ви людина господарська. Отже, прийшов час шукати багажник на дах автомобіля. З чого починати вибір?

Підхід до вибору багажника для автомобіля має дві пункти: спосіб кріплення до даху та спосіб розміщення у багажнику вантажу. В деяких випадках у автовласника просто немає вибору, тобто помилитись при покупці не можна.

Потреба використати дах для розміщення вантажу виникає в першу чергу у власників авто з невеликим багажним відсіком.

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Багажник на дах: які бувають

Тип кріплення багажника на дах залежить від автомобіля, точніше, від конструкції його горішньої частини.

На жолоб водостоку . Це застарілий варіант, який, проте, є одним з універсальних. До такого авто підходить будь-який універсальний багажник, і кріпити його можна на даху. З мінусів – є ймовірність подряпати водостоки під час кріплення.

На спеціальні точки. В багатьох авто на місці стику даху і боковини конструктори передбачили підсилені місця для кріплення багажника. Це непоганий варіант, який, однак, потребує узгодження точки кріплення і кронштейна багажника – тобто не кожен багажник вам підійде.

Кріплення багажика на штатні точки – найбільш цивілізований спосіб, але це далеко не найдешевший варіант.

На рейлінги. Універсальний варіант, доступний лише тим, хто отримав ці повздовжні “рейки” разом з машиною. До них зручно кріпити і власне багажники, і окремі великі предмети (велосипеди, лижі, дошки для плавання) та інше. Але пам’ятайте, що в будь-якому випадку до рейлінгів потрібні поперечини або інші пристрої для розміщення вантажу. З мінусів – збільшена висота вантажу над машиною, що негативно позначається на її керованості.

Рейлінги на даху зручні для розміщення багажу, але з ними вантаж виноситься високо над машиною. На фото – вдалий варіант з низьким кріпленням поперечин.

За проріз дверей. Таке кріплення схоже на фіксацію до водостічних жолобів, але всі деталі набагато більші – багажник немов чіпляється за край даху в дверному отворі. Перед покупкою бажано переконатися, що профіль боковини в цьому місці підходить до кронштейнів. Які в свою чергу повинні мати гумове або м’яке пластикове покриття.

Кріплення багажника за край дверного прорізу – в певній мірі вимушений спосіб, але вдалі конструкції надійно тримають багажник

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За дах через салон. Це свого роду експромт, коли треба щось швидко приторочити до даху машини, а вона не дозволяє використати той чи інший типовий спосіб. При всій його зовнішній простоті такий спосіб перевезення вантажу вимагає певного обладнання – міцних пасків, які мають бути пропущені через салон під його стелею. У пасків мають бути надійні натяжні пристрої. І зневага до цих питаннь неприпустима, оскільки багаж, що відокремився від машини на ходу, може накоїти лиха.

Паси замість металевих кронштейнів, пропущені наскрізь через двері під стелею салону – справжній експромт, але за певних умов і він має право на існування.

Магніти або присоски. Екзотичні способи, надійність яких треба ретельно перевірити на конкретній машині з конкретним вантажем. Адже багато що залежить від якості і товщини лакофарбового покриття, а також від характеристик металу, з якого відштамповано дах. Як правило, подібне кріплення вантажу мають системи вузького призначення – лиж, сноубордів, велосипедів.

Кошик або рейки

Формат власне багажника теж має варіанти, і тут уже власник має більше свободи, ніж у питанні кріплення.

Кошик. Чесно кажучи, вважати класичний багажник з металевих прутків кошиком буде певним перебільшенням. Ця платформа з низькою огорожею потребує неодмінного прив’язування вантажу. Також його доведеться захищати від негоди і від злочинних елементів, ласих до чужого майна. А плюс цієї системи в її універсальності – розташувати на ній можна практично будь-який вантаж.

Класичний багажник у вигляді кошика хороший тим, що готовий приняти вантаж різноманітної конфігурації і чималих габаритів.

Кофр. Головне тут – надійний захист: від опадів, від зловмисників, від зустрічного потоку повітря. Цей обтічний футляр знижує опір повітрю при русі, тобто закритий ним вантаж менше впливає на витрату пального. Також багажник у вигляді кофру сприймається як більш привабливий з точки зору естетики. Серйозні мінуси – ціна, обмеження габаритів поклажі та потреба у більшому просторі для зберігання багажника в гаражі, коли пристрій не використовується.

Кофр – це захист речей від негоди і крадіїв, але він обмежує розміри багажу.

Поперечні дуги. Взагалі-то вони є частиною багатьох сучасних багажних систем, наприклад, основою для кофра, кошика або багажника для перевезення велосипедів. При цьому дуги можуть бути навіть самодостатнім багажником – в залежності від того, що ви збираєтесь возити.

Додаткові опції. Важливий момент – наявність пристроїв, які захищають багаж і багажник від крадіжки. Також зважте на те, наскільки просто багажник кріпиться до машини, чи можна це зробити одному, або вам знадобиться помічник.

На замок можуть закриватися не лише кришка кофру, а й кріплення поперечних дуг

Рекомендація Авто24

Слід визнати, що конструктори зробили дуже багато для того, аби багажники на дах автомобіля були зручними і безпечними. Але ми порадимо вам зробити все для того, аби обійтися без цієї зовнішньої “навіски”. Адже вантаж на найвищій точці машини – це погіршення керованості, додаткова витрата пального та на додачу – акустичний дискомфорт від аеродинамічних шумів на швидкості. Аби не ускладнювати процес водіння і не знижувати безпеку руху, варто спробувати розмістити весь багаж всередині машини, нехай навіть частково в салоні.

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